«Инвитро» вывела COVID-диагностику на количественно новый уровень

Тест на антитела IgG от компании Abbott Diagnostics (США), который независимая лаборатория «Инвитро» вывела на украинский рынок в апреле 2021 г., — это новый уровень COVID-диагностики. Количественно новый. Тест позволяет определить количество нейтрализующих антител после перенесенной болезни и после вакцинации вакциной, принцип действия которой основан на формировании иммунитета к S-белку SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19), в частности вакцины CoviShield/AstraZeneca. В отличие от уже привычного теста на антитела новый оценивает объективный уровень иммунного ответа.

И точность такой диагностики напрямую зависит от качества тест-системы. Исходя из этого, в «Инвитро» используют тест Abbott, откалиброванный в соответствии со стандартом ВООЗ именно для количественного определения защитных антител класса IgG к спайковому S-белку, с которым как раз и связывают основные патогенные свойства возбудителя коронавируса. Наличие таких антител в достаточном количестве является фактором, который защищает человека от развития болезни даже в случае инфицирования.

Abbott Diagnostics на сегодня является лидером COVID-диагностики. Этот статус базируется на многолетней работе в сфере изучения инфекционных заболеваний. Компания разработала первый тест на ВИЧ и создала программу глобального мониторинга мутаций этого вируса. Научные базы в более чем 160 странах мира позволяют Abbott изучать новые штаммы и оперативно адаптировать к ним свои тест-системы. Сегодня этот опыт внедряется в диагностике вируса SARS-CoV-2, который также мутирует. Технология Abbott рекомендована для использования национальными службами переливания крови в Европейском Союзе, США и других странах как самая точная диагностика инфекций.

Поэтому, когда 2010 г. в Украине открылся лабораторный комплекс «Инвитро», технология Abbott была взята как основная прежде всего для иммунохимических исследований. Следуя принципу «формировать лабораторию будущего», «Ивитро» каждые 3-5 лет проводит модернизацию своего оборудования. И если вчера флагманом был анализатор Architect, то в 2020 г. Abbott заявила о начале новой эры лабораторной диагностики и вывела на рынок следующее поколение иммунохимических анализаторов Alinity. А уже в начале 2021-го Alinity стал очередным этапом многолетнего сотрудничества Abbott Diagnostics и «Инвитро».

Это сотрудничество — объективный показатель того, что результаты исследований «Инвитро» соответствуют наивысшим стандартам лабораторной диагностики. Такой же объективный, как и новый количественный тест Abbott на антитела IgG.