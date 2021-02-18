В Программе медгарантий предусмотрели бесплатный пакет вакцинации от COVID

В Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрели пакет вакцинации от коронавируса. Он будет бесплатным для граждан.

Новая программа начнет действовать с 1 апреля 2021 года. В частности, в проекте Программы медгарантий на 2021 год предусмотрели 35 пакетов медицинских услуг, среди них - пакет вакцинации от COVID-19.

"В программу введен отдельный пакет вакцинации от COVID-19. Национальная служба здоровья будет вовлечена в процесс вакцинации. Мы будем проверять соответствие требованиям и заключать договоры с четко определенными медучреждениями, способными осуществить вакцинацию", - сказал глава НСЗУ Андрей Виленский.

Он заверил, что ведомство будет платить за предоставленные услуги заведениям в течение всего периода, пока будет продолжаться вакцинация в Украине.