Мироновский хлебопродукт Косюка: иновации, высокие зарплаты и миллиарды налогов

Фото: Мироновский хлебопродукт (facebook.com/mhp)

Группа компаний “Мироновский хлебопродукт” представляет собой вертикально-интегрированную структуру бизнеса

“Мироновский хлебопродукт” (МХП) - агропромышленный комплекс, главные производственные мощности которого расположены на территории Украины.

МХП является лидером в отраслях птицеводства, животноводства, мясопереработки, выращивания зерновых культур и производства удобрений. Предприятия холдинга выпускают и реализуют продукцию под марками “Наша Ряба”, “Легко!”, “Бащинский” и др.

Земельный банк МХП - один из наибольших в Украине (370 тыс. га). Производственные активы также расположены на Балканах, в Нидерландах, Словакии.

Основатель “Мироновского хлебопродукта” и владелец контрольного пакета акций - украинский предприниматель Юрий Анатольевич Косюк.

История МХП

Структура производства

Птицеводство “Мироновского хлебопродукта”

Растениеводство МХП

Животноводство “Мироновского хлебопродукта”

Биогазовый комплекс МХП

История МХП

ОАО “Мироновский завод по производству круп и комбикормов” - первое предприятие, которое вошло в состав будущего международного холдинга. Завод в Мироновке Киевской области Юрий Косюк приобрел в 1998 году. За короткое время МХП удалось стать ведущим зернотрейдером в стране.

Производство куриного мяса началось после модернизации птицефабрики “Перемога” в Черкасской области в 1999-м, а спустя три года на украинский рынок вышел бренд “Наша Ряба”. Под данной торговой маркой МХП запустил продажу охлажденного мяса птицы во всех регионах Украины.

Толчок к активному развитию холдинга дало получение кредита от Международного инвестиционного холдинга. Инвестиционные средства были направлены на модернизацию и увеличение производственных мощностей комплекса.

В период с 2003 по 2006 год были освоены новые направления деятельности: выращивание подсолнечника, кукурузы, рапса и других зерновых, производство растительного масла и протеина для комбикормов, разведение крупного рогатого скота и мясопереработка, выпуск колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

Кроме того, для обеспечения строительными материалам при возведении сельскохозяйственных помещений в 2005 году МХП выкупил “Завод железобетонных изделий” в Черкассах.

В 2008 году “Мироновский хлебопродукт” разместил свои акции на Лондонской фондовой бирже (на тот момент первая аграрная компания из Украины).

Весной 2009 года был проведен рестайлинг бренда “Наша Ряба”. Торговая сеть расширилась до более чем 2000 фирменных точек продаж в разных регионах страны.

Существенное наращивание мощностей по производству мяса птицы произошло после запуска Мироновской птицефабрики в 2010 году и ввода в эксплуатацию первой очереди Винницкой птицефабрики в 2014-м.

По итогам 2018 года, за десятилетие холдингу удалось утроить объем выпускаемой продукции до 600 тыс.тонн. Благодаря запуску второй очереди Винницкой птицефабрики, к 2021 году производственные объемы планово возрастут еще на 260 тыс.тонн.

В связи с получением Украиной права на реализацию мяса птицы в странах Европейского Союза, предприятия МХП с 2012 года начали производство на экспорт. Продукция соответствует международным стандартам биобезопасности FSSC 22000, ISO 22000 і BRC Food. Охлажденное куриное мясо “Наша Ряба” выпускается с отметкой Halal.

Дистрибьюторские представительства холдинга были открыты в Северной Африке, Ближнем Востоке в 2016 году. В это же время запущено мясоперерабатывающее производство в Нидерландах. В 2017-м введен в эксплуатацию завод в Словакии.

Строительство биогазового комплекса “Биогаз Ладыжин” было начато на базе Винницкой птицефабрики в 2017-м. Через год была запущена первая очередь станции по переработке куриного помета мощностью 10 МВт.

В 2019 году МХП приобрел контрольный пакет акций холдинга Perutnina Ptu - крупнейшего производителя мяса курицы и индейки в Юго-Восточной Европе. Производственные мощности расположены в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении.

Структура производства

Группа компаний “Мироновский хлебопродукт” представляет собой вертикально-интегрированную структуру бизнеса. Предприятия холдинга осуществляют полный цикл производства мяса птицы, растениеводства, производства удобрений, выращивания и переработки мяса крупного рогатого скота.

Холдинг самостоятельно обеспечивает себя зерновыми культурами для кормов птице и поголовью скота. Семена подсолнечника перерабатываются в масло и растительный протеин для корма на маслопрессовом заводе МХП. Куриный помет и прочие отходы являются сырьем для производства биотоплива, снабжающего энергией птицефабрики, заводы комбикормов элеваторы МХП.

В структуру “Мироновского хлебопродукта” входит дистрибуционная сеть. Продукция на реализацию оперативно доставляется грузовиками-рефрижераторами. Благодаря чему, охлажденное мясо птицы “Наша Ряба” поступает в продажу не позднее суток после убоя.

Строительные конструкции, необходимые для возведения новых мощностей холдинга, птичников и прочих сельхозпостроек производятся на собственном заводе железобетонных конструкций.

Площадь земельного фонда агропромышленного холдинга достигает 370 тысяч гектар. В состав МХП входит 30 предприятий. Продукция реализуется во всех регионах Украины и экспортируется в 80 стран мира.

“Мироновский хлебопродукт” является крупным работодателем. На производствах группы компаний занято около 28 тыс. человек. Кроме того, регулярно появляются вакансии для молодых специалистов. В рамках программы “МХП Старт” выпускники могут пройти практику и стажировку на производственных мощностях комплекса с дальнейшим трудоустройством.

МХП принимает активное участие в модернизации аграрной и сельскохозяйственной отрасли, также способствует реализации инфраструктурных и различных социальных проектов.

“Мироновский хлебопродукт” предлагает сотрудничество поставщикам на открытых конкурентных условиях. Компании группы МХП закупки проводят через тендер. Торги осуществляются в электронном виде на портале агрохолдинга. Для участия в тендерах поставщику необходимо предварительно пройти аккредитацию.

Контрольный пакет акций ЧАО “Мироновский хлебопродукт” (66%) принадлежит Юрию Косюку, он же занимает пост главного исполнительного директора компании. Украинский бизнесмен (с состоянием в 1,222 млрд долларов на 2019 год) находится на 7 строчке топ-100 богатых украинцев, по версии издания “Корреспондент”.

В совет директоров МХП также входят международные инвесторы.

Птицеводство МХП

Около половины объема мяса птицы на украинском рынке занимает продукция “Мироновского хлебопродукта”. Отрасль птицеводства холдинга представлена такими предприятиями:

две фабрики Черкасской и Киевской областях по выращиванию родительского поголовья и инкубационных яиц;

производство куриного мяса (“Винницкая птицефабрика”, “Мироновская птицефабрика”, “Орель-Лидер”).

Охлажденное и замороженное мясо птицы реализуется под торговыми марками “Наша Ряба” (с 2002 года), “Qualiko”, “Ukrainian Chicken”. Продукция имеет международные сертификаты качества и экспортируется в ЕС, Азию, Африку, Ближний Восток.

Растениеводство “Мироновского хлебопродукта”

Земельный фонд МХП расположен в нескольких регионах Украины (Днепропетровская, Винницкая, Сумская, Киевская, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская и др. области).

Среди выращиваемых агрокультур: кукуруза, подсолнечник, рапс, пшеница, соя, сорго.

На Мироновском маслопрессовом заводе используется технология получения растительного белка из семян подсолнечника (питательный элемент в составе корма для птицы).

Урожай зерна не только является сырьем для комбикормового производства, но также реализуется под торговыми марками “Зернопродукт МХП”, “Агрофорт”, “НПФ Урожай” и др. На зерновые культуры МХП цены публикуются в открытом доступе на сайте компании.

Животноводство МХП

В структуру агропромышленного комплекса входят животноводческие предприятия (выращивание крупного рогатого скота) и мясоперерабатывающие производства.

На племенном заводе в Волынской области (ООО “Баффало”) осуществляется разведение таких пород коров и быков, как абердин-ангусский, шароле, симентал, волынский мясной.

Колбасные изделия, копчености и мясные деликатесы выпускаются на предприятиях группы: “Украинский бекон” в Донецкой области (бренды “Бащинский”, “Европродукт”) и Мироновском мясоперерабатывающем заводе “Легко” в Киевской области (торговые марки “Легко!”, “Бащинский”, “Сытные”, “Qualiko”).

Биогазовый комплекс “Мироновского хлебопродукта”

На предприятиях холдинга используются современные энергосберегающие технологии и источники альтернативной энергии.

С 2012 года на фабрике МХП “Орель-Лидер” запущена станция по производству биогазового топлива на 5 МВт. Она работает на отходах птицеводства и курином помете.

В 2018-м начата эксплуатация первой очереди биогазового комплекса в Винницкой области мощностью 10 МВт. Помимо производства электроэнергии для обеспечения собственных нужд, также предусматривается изготовление органических удобрений. Выход на полную мощность 20 МВт планируется в 2020 году.