С начала года специалисты "Днепропетровскгаза" обнаружили почти 400 краж газа

Большинство нарушений зафиксировали в больших городах и районах

За пять месяцев этого года специалисты ПАО "Днепропетровскгаза" обнаружили 372 фактов краж природного газа. Своими действиями потребители нанесли ущерб государству на сумму почти 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы не платить или для "экономии" газа потребители Днепропетровской области прибегают к различным махинациям: вмешиваются в работу газового счетчика, чтобы он "крутился" медленнее, "скручивают" показатели, организуют незаконные врезки в газопровод, а также самовольно подключают газовое оборудование или восстанавливают газоснабжение.

Большинство нарушений зафиксировали в больших городах и районах. В частности, в г. Каменское с начала года специалисты ПАО "Днепропетровскгаза" обнаружили 108 фактов краж природного газа на сумму почти 900 тыс. гривен. Самый большой штраф за незаконное вмешательство потребитель "Днепропетровскгаз" заплатил в размере 261,5 тыс. гривен.

"На сегодняшний день ПАО "Днепропетровскгаз" обеспечен необходимым современным оборудованием для выявления врезок как в стенах помещений, так и под землей, а также переделанных под магнит счетчиков, поэтому предостерегаем потребителей от обращений к "специалистам по экономии". Все злоупотребления будут разоблачены, а сумма начисленных штрафных санкций будет существенно выше стоимости украденного газа", - отметил директор коммерческий ПАО "Днепроптетровськгаз" Виталий Косенко.

После выявления незаконных вмешательств большинство нарушителей признает свою вину и оплачивает за самовольный отбор газа предусмотренные законом штрафные санкции. Если же человек не подтверждает вины, вопрос взыскания убытков решается в судебном порядке. При этом потребитель-нарушитель должен заплатить еще и судебные издержки.

ПАО "Днепропетровскгаз" предостерегает потребителей от таких крайне опасных действий, чтобы кража газа не стала роковой. Если же вам известно о фактах незаконного потребления просим сообщить на горячую линию общества по телефону (056) 78-70-104 за вознаграждение. Анонимность гарантируется.