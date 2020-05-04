Звонила первая: Маша Ефросинина рассекретила малоизвестные факты о своих отношениях с мужем

Украинские селебритис также подвластны “воле домашней изоляции”. И многие праздники вынуждены встречать дома. К примеру, Надя Дорофеева встретила 30-летие на карантине. Настя Каменских, которая отмечает 33-летие сегодня, 4 мая, также остается дома с Потапом. Вот и Маша Ефросинина поделилась нереализованными планами, которые “перекроил” карантин. Как выяснилось, 3 мая Ефросинина и ее супруг, бизнесмен Тимур Хромаев отмечали очередную годовщину отношений. А вот познакомились они в 2001 году в Ялте. В связи с важным в ее отношениях с мужем днем Маша поделилась интересными фактами.

В своем новом посте Ефросинина с юмором подошла к ситуации. Как выяснилось, в этот период Маша и Тимур должны были бы отправиться в романтическое путешествие.

“Поскольку я сейчас не пью традиционно розе где-нибудь нибудь в Европе по поводу нашей с Тимуром годовщины знакомства, а чищу решётку от гриля, укутанная в пять пледов, пока мой муж засевает новый газон... То, пожалуй, расскажу вам Пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность”, — пишет телеведущая.

Далее Маша призналась, что с будущем мужем познакомилась на улице. А вот на первое свидание он пришел с другом!

Мы реально познакомились на улице. Но история в том, что на тот момент, я не то что не искала отношений, я даже не думала об этом. Поскольку переживала последствия одной своей любовной драмы.

После знакомства Тимур исчез (как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели. Первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине.

На первое свидание он пришёл (каааапец!!) с другом.

Мы зачали Нану буквально через несколько дней после того, как врачи сообщили нам, что я бесплодна!

Однажды мы расстались на год.

Также свой новый пост Ефросинина сопроводила коллажем из двух архивных фото.

Напомним, что ранее в беседе во время прямого эфира с Олей Поляковой Маша решилась на откровенное признание. Ефросинина откровенно призналась, что за 18 лет брака у них с Тимуром был момент, когда они хотели развестись. Пара даже решила разойтись и жили отдельно в течение года.

“Да, был у нас разок в 2013 году. Честно говоря, просто решили, что впереди целая жизнь, что отношения наши исчерпали себя. Что у нас 8-летняя дочь… И надо быть честными друг с другом и каждому заниматься своей жизнью. Мы жили раздельно год… И сошлись, поняли”, — рассказала Маша в прямом эфире.

Также Полякова задала Ефросининой каверзный вопрос: были ли у Маши романтические отношения с другим мужчиной во время перерыва в семейной жизни.

“Нее. Я оказалась какая-то супер брезгливая женщина. Я начала скучать, тосковать по своему запаху, по всему теплому… Мы разошлись, потому что скучно. Я хочу все время праздника, как и ты. Парень у меня очень закрытый, не романтичный. А я хочу, чтобы разрывались трусы в резину каждый день. Вот так вот… Я, как и все, нырнула в работу”, — откровенно призналась Маша.