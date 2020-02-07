Звезды Евровидения-2017 NAVIBAND презентуют новый альбом на сольном концерте в Киеве

Группа NAVIBAND (фото: пресс-служба)

Новый альбом NAVIBAND записывали в Киеве!

Белорусская группа NAVIBAND, которая во время участия в Евровидении-2017 завоевала любовь и поддержку публики по всему миру, возвращается в Украину с концертом. 14 февраля, в столичном клубе Mezzanine, искренние и открытые NAVIBAND выступят с сольным концертом. Артисты презентуют пятый студийный альбом «NAVIBAND», записанный в Украине, а также исполнят уже известные и любимые песни.

Работа над альбомом группы велась в киевской студии «211» с саунд продюсером Виталием Телезиным, известным по работе с «Океан Ельзи» и «Ляпис Трубецкой». В новый альбом «NAVIBAND» вошли 11 треков на русском и белорусском языках.

Солист группы Артем Лукьяненко поделился:

– Киев нас не отпускает. Здесь мы выступили на «Евровидении» в 2017-м, здесь же провели большую часть 2019-го, записывая наш новый альбом. Уже, можно сказать, сроднились с городом, да и, в целом, с украинской публикой. Поэтому с особым трепетом презентуем новый альбом в Киеве в такой символичный день.

Выступление NAVIBAND на Евровидении-2017 - «Гісторыя майго жыцця»

Артисты обещают яркий живой концерт для всех меломанов. Ведь, как признавались ранее NAVIBAND, они вложили в новый альбом все свои чувства, переживания, силы и средства. Одноименный альбом получился глубоким лирически и очень разноплановым музыкально. По большей части в нём раскрывается тема преодоления трудностей, человеческой силы, стремления к новым вершинам, вдохновения, и неиссякаемой веры в себя, рассказали Артём Лукьяненко и Ксения Жук.

— Сейчас мы чувствуем сильную энергию от нового материала, чувствуем, что готовы с ним горы свернуть — такое ощущение желаем словить и сохранить в себе каждому нашему слушателю. Приглашаем всех наших украинских поклонников на концерт! - прокомментировала Ксения.

На романтическом концерте 14 февраля в Киеве группа NAVIBAND исполнит концертный микс из лучших и уже любимых публикой песен. Вживую прозвучат, как уже знакомые мелодии – «Гісторыя майго жыцця», украиноязычная «Сумне море», так и совсем новые композиции.

В рамках тура в поддержку альбома, NAVIBAND посетят с концертами Варшаву, Берлин, Прагу и крупные города Беларуси, Польши и Украины.

NAVIBAND - «Сумне море»

Под музыку NAVIBAND хочется влюбляться! Поэтому не пропустите сольный концерт ко Дню всех влюблённых, который пройдёт 14 февраля в клубе Mezzanine.

Напомним, NAVIBAND – белорусская музыкальная группа. Коллектив представлял Беларусь на конкурсе Евровидение-2017 в Украине. NAVIBAND стали любимцами зрителей. Поцелуй солистов группы Ксении и Артема в завершении выступления на финале Евровидения взорвал соцсети. Так ребята заявили публике, что они – пара.