Звездочки в глазах до сих пор: Тарабарова получила серьезную травму

Как сообщила Светлана Тарабарова, она поехала на съемки на один из телеканалов в столице. На входе на канал она не заметила дверь и врезалась в нее. В результате инцидента у артистки образовался огромный синяк на носу.

"Сегодня, заходя на студию, на меня "напали двери". Точнее я со всей дури ударилась об косяк двери носом. Такой хруст был…звездочки на глазах и до сих пор. Как такое могло случиться? Я не понимаю", - написала артистка.

Она добавила, что виной всему мог стать недосып и усталость. От удара у нее появилось головокружение и небольшой отек.

"О, это такой недосып. Подумала я про себя, представляя, как мой нос согнулся в другую сторону. Повезло – крови не было и нос вроде бы на месте, но отек и головокружение есть. Говорят, может быть даже и сотрясение. Завтра будет синяк 100%. Больно – не передать словами, но надо было работать, подвести команду – не моя тема. Поэтому стиснув зубы и с улыбкой на лице – вперед на площадку", - добавила Тарабарова и призвала всех быть осторожнее и внимательнее.

Также певица опубликовала фотографию после удара об дверь.

Фото: instagram.com/tarabarova