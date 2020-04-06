Звезда сериала «Отважные» Дарья Петрожицкая поделилась рецептами «коронных блюд»

В новом сриале играет популярная актриса Дарья Петрожицкая. На съемочной площадке артистка рассказала, как часто ее можно застать на кухне и какие блюда готовит звезда.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая признается – на ряду с хобби типа пения и игры на музыкальных инструментах у неё есть еще одно увлечение, талант к которому она унаследовала от мамы – кулинария. Звезду при наличии свободного времени нередко можно застать на кухне за приготовлением угощений для своих соседей по квартире – сестры и близкого друга.

«Это все у меня от мамы – она очень круто готовила! Наверное, это на каком-то подсознательном уровне – что бы я не готовила, говорят, что получается очень вкусно, – признается Дарья Петрожицкая, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Отважные» канала «Украина». – Есть коронное блюдо на скорую руку – бутерброд с яйцом. Быстрый и вкусный завтрак – берем кусок хлеба, в середине которого вырезаем дырку. Кладем на сковородку, и когда оно уже начинает немного поджариваться, вбиваем внутрь яйцо, солим, накрываем крышечкой сверху. Проходит время, перевернули, и вот бутерброд с яйцом – это идеальная штука! Есть люди, которые делают бутерброд с яйцом, но они делают его как-то иначе».

И хотя актриса признается – назвать что-то своими «коронными блюдами» она не может, так как постоянно экспериментирует с рецептами и ингредиентами, у нее в рукаве есть немного рецептов, которые пригождаются в экстренных ситуациях. Один из которых – куриные рулетики с сыром.

«Еще рулетики из курицы. Готовятся они очень просто, а получаются невероятно вкусными! Одну филешку разрезаю напополам, отбиваю и делаю начинку: твердый сыр и зеленый лук – очень много. Во внутрь кладу начинку, завязываю ниточкой и обжариваю на сковородке. Потом достаешь, разрезаешь, а сыр прямо вытекает... Я это обожаю!» – признается актриса.