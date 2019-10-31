Зважені та щасливі: участник 4 сезона женился (яркие фото)

Сегодня, 31 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится уже десятый выпуск Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе в лагерь похудения приедут гости – маленькие толстячки возрастом от 9 до 12 лет и весом от 75 до 116 кг! Анита решила устроить детскую неделю. Каждая пара станет на семь дней родителями ребенка с лишним весом.

Уже девятый год проект помогает участникам меняться как внешне, так и внутренне.

Вот и еще один участник изменил свою жизнь – Дмитрий Завоюра из четвертого сезона недавно женился. Его невесту зовут Анна и они познакомились спустя 4 года после проекта в тренажерном зале. Девушка даже не видела проект и Диму с лишним весом. На ток-шоу "Зважся!" Анита спросила у Ани, что будет, если Дима вдруг снова наберет лишний вес?

"Конечно, я буду его любить любым. Но буду мотивировать приводить себя в форму и приглашать на свидания в тренажерный зал", - улыбается Аня.

Дмитрий Завоюра, 4 сезон - после и до участия в проекте

Дима уверен, что 24 часа в сутках мало для семьи, работы и спорта, но жена всегда поддерживает его и они находят дополнительные возможности для всего.

"Жизнь после свадьбы существует. Теперь вопрос "Когда свадьба?" сменился вопросом "Когда дети?". В разговоре с людьми научился называть Аню женой, а не девушкой. Пальцы похудели настолько, что теперь кольцо великовато, и жена каждый день грозится меня откормить. А если серьёзно, то мы увеличили масштабы общих целей нашей семьи. Короче, жизнь после свадьбы ещё лучше. Проверено", - комментирует Дима в социальных сетях и делится фото со свадьбы.

Дмитрий Завоюра с молодой супругой Анной

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел девятый выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 9 от 24.10.2019

На этой неделе в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 9 от 24.10.2019 участники не будут проходить привычных испытаний, зато их отправят танцевать! Главной задачей тяжеловесов будет разучить разные стили танца и поставить номер, который оценят Народный артист Украины Григорий Чапкис и самая веселая телеведущая Нового канала Леся Ивановна Никитюк.

В танцевальном баттле будет три призовых места, а победителей наградят бонусами от минус 3 кг до минус 1 кг. Однако то, что сегодня не придется карабкаться в гору или поднимать тяжелый вес, не облегчит задачу героям Зважені та щасливі 2019. Ведь некоторые из них никогда не танцевали вовсе и ничего не знают о пластике из-за своих габаритов. Кроме того, во время выступления участникам предстоит воплотить самые тайные фантазии своих партнеров и танцевать в костюмах знойных спасателей, чирлидеров, строгих учительниц, летчиков и ковбоев. Вы не должны этого пропустить – смотрите онлайн Зважені та щасливі-9 выпуск 9 прямо сейчас.