"Зовите меня просто IGOR YAN": Игорь Воевуцкий объявил о старте сольной карьеры (видео)

Игорь Воевуцкий (фото: пресс-служба артиста)

Первая сольная песня Воевуцкого получила название "Дві ріки"

Год назад Игорь Воевуцкий покинул группу "Авиатор", чтобы начать сольную карьеру. И уже в Новый 2020 год он входит под псевдонимом IGOR YAN. Исполнитель также рассказывает, что его вдохновило на такой псевдоним.

"Нужно уметь вовремя останавливаться и не бояться что-либо менять в своей жизни – так поясняет своё решение исполнитель – Я давно хотел попробовать что-то сделать сам. И вот, наконец, пришёл к этому. У меня полное переформатирование, как стиля исполнения, так и образа. Потому было принято решение о необходимости псевдонима. Меня все друзья называют "Игорян", так что, всё гениальное - просто", - комментирует Воевуцкий.

Первая песня в начале сольного пути Воевуцкого - композиция "Дві ріки".

IGOR YAN - Дві ріки

Артист понимает, что к новому имени - IGOR YAN – поклонники не быстро привыкнут, но очень хочет, чтобы и в нынешнем амплуа слушатели приняли его всем сердцем.

"Я очень хочу, чтобы моим слушателям понравилась композиция "Дві ріки". Это важно для меня. Их признание даст мне абсолютную уверенность в том, что я всё делаю правильно. На самом деле поменялось не многое. Основное осталось без изменений – я сам!"

IGOR YAN - Дві ріки

Напомним, ранее Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Певицы записали совместный трек и выпустили клип к фильму "Віддана" .