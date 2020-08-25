В золоте с головы до ног: Светлана Лобода восхитила идеальной фигурой в роскошном платье

Светлана Лобода, как и большинство знаменитостей, в честь Дня Независимости Украины сделала отдельный пост. Свое поздравление она написала под снимком, сделанным во время одного из выступлений. Яркий кадр, безусловно, не мог оставить 6-миллионную армию фанатов равнодушными. Особенно если учесть, что на нем Лобода выглядит невероятно роскошно, демонстрируя безупречное тело.

Роскошный образ Лободы понравился поклонникам (фото: instagram.com/lobodaofficial)

37-летняя певица и молодая мама опубликовала фото со сцены, где выступает в сияющем концертном наряде. Для своего выхода знаменитость выбрала платье, сшитое из блестящей золотистой ткани, которое отличает ряд смелых деталей: откровенное декольте, высокие разрезы по ногам, а также соблазнительные – на боках. Образ дополнили ботильоны в тон платью. Из аксессуаров она выбрала колье и цепочки, а также крупные кольца. Дополняет роскошный лук яркий макияж с красными губами, а также безупречная укладка.

Певица с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Светланы, акцентировав на стройных ногах, аппетитных формах, а также ее пластике и грациозности. Что тут же поспешили отметить фанаты. Помимо взаимного поздравления Светлана получила массу комплиментов. «Какая грациозная», «Лучшая», «Красота», «Мне так нравится этот наряд», «Сколько грации», – не могут налюбоваться поклонники.