Знойная красотка: горячая Настя Каменских в бикини засветила роскошные формы

Настя Каменских не упускает возможности похвастаться роскошными формы и побаловать поклонников горячими снимками, особенно, когда есть возможность раздеться на курорте до бикини и показать себя во всей красе. Даже свой день рождения, который артистка отметила 4 мая, Настя всртетила в купальнике, ведь сейчас она находится в Турции, где выступает с концертами и нежится на солнышке между выступлениями. Команда звезды устроила для нее незабываемый праздник, растрогав до слез именинницу. Не обошлось мероприятие и без Потапа, который также прилетел на знаменитый курорт с концертами. Настя с удовольствием принимала поздравления от коллег и друзей, а в качестве благодарности поделилась в Instagram черо-белым горячим снимком в бикини с бокалом в руках.

Девушка наклонилась к камере так, что в объектив попала ее роскошная грудь крупным планом. Настя чувственно приоткрыла губы и отбросила кудрявы локоны на одну сторону.

"Спасибо всем за поздравления и добрые слова! Спасибо за пожелания и любовь. Я счастлива", - призналась радостная именинница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Как обычно, фото вызвало ажиотаж среди поклонников артистки. Они стали расхваливать аппетитные формы жгучей брюнетки и осыпать ее комплиментами. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что певица зачастила с пикантными кадрами и ей стоит публиковать более целомудренные снимки.

"Шикарная женщина", "Ты просто космос!", "Ну, Настя, ну, блин... Я хочу видеть тебя крутой, а не пошлой девушкой... Все твои фотографии (кроме тех, где ты в купальнике) они выглядят веселее, чем такие", "Ты отличная Женщина! И фигура, и образ, но не пойму последнее время, зачем вот так все на показ?", "Вот это персики! Огонь!", "Настенька, ты прелесть", "Может, хватит выставлять себя как.... Это просто не красиво, скромность украшает девушку", "Настя, ты красавица!" - констатировали фолловеры.

Стоит отметить, что одним из первых певицу поздравил с праздником Потап. Он написал специально для девушки стихотворение, где воспел ее красоту и оставил в конце лаконичную подпись: "любимая Настенечка", что сразу же дало поклонникам пищу для разговоров о многолетнем романе артистов.