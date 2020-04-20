Знаю все трещинки: растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась Топаловым

Регина Тодоренко признается – на карантине она начала готовить, стала более тесно общаться с мужем и сыном, ведь раньше тотальная занятость не позволяла ей уделять достаточно времени родным, и даже решилась на переезд в загородный дом. Правда, ведущей приходилось нарушать самоизоляцию и уезжать на съемки развлекательного песенного шоу "Маска". Но оказалось, что не только Регина была задействована в проекте – Влад приподнес жене настоящий приятный сюрприз!

Дело в том, что все участники программы выступают в костюмах различных животных, а здача звездного жюри - угадать, кто скрывается под одеянием, к тому же, голос артистов искажен, поэтому задача усложняется. Так, под маской "панды" оказался муж Регины. Поклонники пары догадывались, что именно он прячется за костюмом милого медведя. Но звезды держали интригу до последнего.

Регина опубликовла несколько трогательных фото, сделанных во время шоу. Она вышла на сцену к любимому и даже примерила часть его костюма, вместо обуви на ее ногах были забавные мягкие тапочки-"панды".

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая со слезами на глазах прокомментировала появление мужа на шоу. "Я же знаю, как всегда трогательно муж относится к песням, к музыке. С твоим голосом я засыпаю и просыпаюсь. Поэтому я знаю все трещинки и нотки этого голоса и очень их люблю. Я очень тебя люблю", - не смогла совладать с нахлынувшими эмоциями ведущая.

"Невозможно жарко в этом костюме! Я бы похудела на 10 килограмм. Надо было надевать костюм панды, сидя в жюри, скинула бы заодно. Тебя невозможно не узнать! Ты - слишком яркий артист! Твой тембр голоса ни с каким другим не спутать! Люблю тебя, Панда!" - подписала она трогательные семейные кадры.

Видео: instagram.com/reginatodorenko.dream

Не только Регина, но и поклонники расчувствовались при виде Влада на сцене.

Вы такая прекрасная пара. Желаю вам удачи и здоровья

Довели до слез

Красавчики. Обожаю вас! За панду болела с первой минуты

Вы такие крутые! Панда самый лучший

Панда, ты супер!

Вы очень классные

Какие Вы хорошие! Влад умничка!

Вы супер

Твои слова к мужу такие ласковые и трогательные. Я даже слезу пустила

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