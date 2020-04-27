Знаю о проблеме насилия не понаслышке: Слава из НеАнгелов высказалась о скандале с Тодоренко

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица призвала прекратить линчевать ведущую и помочь делом

Скандал вокруг Регины Тодоренко не утихает - телеведущая вызвала всеобщий гнев и возмущение своими высказываниями о домашнем насилии, и даже неоднократные публичные извинения не помогли. Звезду Орла и Решки лишили звания "Женщина года" от журнала Glamour и продолжают активно осуждать в сети. Многие знаменитости решили высказать свое мнение в данной ситуации - так, Холостяк 9 Никита Добрынин поддержал Регину и попросил прекратить травлю, а Маша Ефросинина отметила, какие уроки следует вынести из данной истории.

Решила поделиться своими мыслями и участница группы НеАнгелы Слава Каминская, которая в прошлом году развелась с мужем и одна воспитывает двоих детей. Певица призналась, что и сама сталкивалась с домашним насилием в прошлом и отчасти была сама виновата в том, что позволяла так с собой обращаться. Она также отметила, что в такой ситуации обычно больше одного виновного и призвала прекратить "линчевать" Тодоренко за ее неосторожные слова.

"Вот уже более суток интернет с остервенением линчует Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание на тему домашнего насилия: проклинает, унижает, лишает премий. Другими словами - публично насилует в поисках истины: кто же виноват в домашнем насилии? Жертва ли? Насильник ли?

⠀

Мне кажется, что этот вопрос не замыкается только на 2 людях, он гораздо шире и каждый из нас имеет к нему отношение! Виноваты матери, которые безрассудно балуют своих сыновей; виноваты родители, которые бьют своих детей, выращивая из них эмоциональных калек; виноваты родители, которые не принимают своих избитых дочерей, мол сама выбрала, сама и живи; виноваты близкие и друзья, которые видя ситуацию, не вступаются и не защищают, мол чужая семья - потёмки, сами разберутся.

⠀

Виноваты все те, кто молча наблюдают как девушке на кассе в лицо кидают жменю мелочи, виноваты те, кто в маршрутке молча наблюдают как разбивают нос девушке на ее просьбу не ругаться матом. И это только физический аспект. А сколько оскорблений, унижений в обществе?! Ощущение, что насилие стало нормой жизни, на которое многие не обращают внимание, просто атрофировались органы чувств", - с грустью поделилась Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Звезда попросила всех не быть равнодушными и вместо осуждения лучше реально чем-то помочь, чтобы изменить ситуацию.

⠀

"И вот когда каждый из нас, КАЖДЫЙ, перестанет быть равнодушным, и будет способен на большее, нежели оставить проклены оступившейся девочке - есть надежда, что наш мир хоть немножко станет лучше. П.с. Я знаю о проблеме насилия не по наслышке, и когда-то давно я позволяла себя обижать. Сегодня понимаю - что это был мой осознанный выбор и могла бы этого не допустить, уйдя после первого намёка", - подытожила Слава.

Напомним, Влад Топалов встал на защиту жены Регины Тодоренко и оправдался за свою грубость в сети. Певец заявил, что его супруга достаточно "настрадалась и нарыдалась за сутки".