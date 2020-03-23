Злата Огневич неожиданно призналась, что готова на ЭКО-оплодотворение (видео)

Известная певица Злата Огневич стала гостьей развлекательного шоу СЛАВА + которое еженедельно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью звезда откровенно призналась, почему ей не везет с мужчинами и рассказала о возможной беременности.

Талантливая артистка и просто красавица, пришла на YouTube-канал Люкс ФМ и очень откровенно поделилась своими личными мыслями, которые касаются ее возможной беременности и отношений с мужчинами.

Во время беседы Злата откровенно призналась, что ей не везет с мужчинами. По ее словам, ей везет на падонков.

"Я дуже довірлива людина. Чоловік з досвідом це бачить і розуміє. Коли я відкриваю йому своє серце, я розумію, що потрібна була йому лише для колекції і це дуже боляче", - подчеркнула певица.

Как рассказала Огневич, именно потому, что у нее нет любимого мужчины, она готова к искусственному оплодотворению.

"У мене широкі погляди на це. Я не хочу йти на поталу у суспільства і робити так, що повинна бути родина, повинні бути діти і повинен бути чоловік поруч. Але, якщо я не можу знайти цього чоловіка?...Я готова на ЕКО-запліднення, якщо прийде час тому і я зрозумію, що далі вже нікуди відкладати", - призналась Злата.

Больше об Олеге Ляшко, политической травли и семье - в свеженьком выпуске СЛАВА +:

Интервью Златы Огневич