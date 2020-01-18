Где зимой отдыхают любимые юмористы "Дизель Студио": яркие фото

У дизель-семьи есть прекрасная традиция — отдыхать вместе. Отпуск в этом году не стал исключением. Мы пообщались со звездами и топ-менеджерами «Дизель Студио» и узнали, какие страны они выбрали для отдыха в этом году.

Алексей Бланарь с женой Верой

Так, шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь с женой Верой и тремя детьми — Машей, Соней и Даней — провел новогодний отпуск в Таиланде. Семья посетила живописный национальный парк Пхан Нга, что недалеко от Пхукета.

Елена Сныткова

PR-директор Елена Сныткова вместе со своим возлюбленным уехала отдыхать в Египет. Там она отпраздновала свой день рождения — без алкоголя, зато с мумиями:

— Первые недели 2020 года мы провели в Шарм-эль-Шейхе и Каире. Ходили на яхте по Красному морю, катались на верблюдах, квадрациклах. А в Каире видели одно из чудес света — пирамиды. Именно здесь я встретила свой день рождения. А мой молодой человек шутил, что мне нечего переживать о своём возрасте, когда рядом мумии (смеется).

МАВРИКАНСКИЕ КАНИКУЛЫ «ДИЗЕЛЕЙ»

Егор Крутоголов с сыном Максом и семьей

Семьи Егора Крутоголова, Евгения Гашенко и Михаила Шинкаренко (креативный продюсер «Дизель Студио» - прим. ред.) до сих пор отдыхают на острове Маврикий. Несколько дней назад к ним присоединилась и Виктория Булитко.

— Хотелось улететь в самое настоящее лето, чтобы купаться и загорать. Летом на это, к сожалению, не хватает времени, — рассказывает Егор. — Природа здесь красивая, разнообразная и ухоженная, насекомые практически не докучают. Океан прозрачней прозрачного, кораллы, рыбы, в общем всё, что мы видим на рекламных картинках курортов мира, — здесь. Только без фотошопа.

Михаила Шинкаренко

Евгений Гашенко

Друзья сполна наслаждаются отдыхом: гуляют в ботаническом саду, у водопадов, на видовых площадках и дегустируют местный ром. Евгений Гашенко даже умудрился сгореть под солнцем!

Виктория Булитко

Виктория Булитко, которая обычно избегает длительных перелетов, всё же присоединилась к коллегам и не жалеет:

— Очень люблю солнце и тепло — поэтому согласилась. Предыдущий год был самым сложным в моей жизни. Совмещать несколько проектов — это колоссальный труд. Я ехала на Маврикий с ощущением, что сполна заслужила отпуск! Стараюсь беречь себя — первые несколько дней была в тени и только потом выползла на солнце, где все равно сгорела (смеется).

В своих соцсетях актеры делятся смешными кадрами из отпуска.

ТАНКОВИЧ КОРМИТ РЫБ И КРАБОВ

Дмитрий Танкович

Дмитрий Танкович с женой и дочерью улетели на Мальдивы. Актер рассказал, что путешествовать зимой в экзотические места — приятная традиция:

— Мы каждый год меняем теплые страны. Впервые полетели отдыхать с дочкой, когда ей было десять месяцев. Сейчас Сашке уже четыре года. Она достаточно хорошо переносит перелеты, да и акклиматизация проходит нормально. От Мальдив мы в восторге! Дочь кормит рыб прямо в океане. И каждое утро рассыпает сахар перед номером, куда к вечеру сползаются десятки крабов и раков.

ДОМАШНИЙ БЕРЕЖОК

У Александра Бережка получился по-настоящему семейный Новый год. 2020-й он встречал дома, под Киевом вместе с женой Аленой, сыновьями Глебом и Лукьяном. В гости к Бережкам приехали родители – Саша «поддерживает форму» перед вторым сезоном ситкома «Выжить любой ценой». Первые недели января провели по-семейному. Однако, предвкушая насыщенный рабочий год, Александр таки отправился в Карпаты на пять дней, чтобы оздоровиться.

— Грядет очень интересный и сложный в плане работы период. Пока есть возможность, решил съездить ненадолго в горы.

«ДИЗЕЛИ» В ПОИСКАХ ЗИМЫ

Яна Глущенко

Однако не все «дизели» уехали в лето. Есть и настоящие любители зимы. Так, семьи Яны Глущенко и Сергея Писаренко отправились на горнолыжные курорты.

Яна рассказала, что её муж организовал поездку на родину Санта Клауса — в Финляндию.

— Это путешествие – сюрприз от Олега. Он мне позвонил и сказал: «Завтра мы едем в Финляндию, собирай чемоданы». Я была очень рада. Хотелось, чтобы дети увидели снег зимой!

В Финляндии Яна была с мужем, сыном Тамерланом и старшим сыном Олега — Артемом.

— Мы отлично провели время. Олег с Темой катались на лыжах, а я катала Тамика на санках. За время отпуска мы видели северное сияние и настоящего оленя! А еще посетили резиденцию Санта Клауса. Все остались очень довольны поездкой! Надеюсь, в ближайшее время на украинских горнолыжных курортах тоже появится хороший сервис за адекватные деньги. По состоянию на сейчас в Финляндии дешевле отдыхать, чем в Украине.

Сергей Писаренко с семьей

Сергей Писаренко с женой Мариной, дочерью Аней, сыновьями Эдуардом и Никитой отправились в Доломитовые Альпы в Италии. Вся семья обожает лыжи, вместе покорили высоту в 3000 метров!

— Это был незабываемый семейный отпуск в горах. Мы катались каждый день по шесть часов, играли в настольные игры, ездили на термальные источники. Средний сын Никита катается на лыжах уже техничнее и лучше меня. В этом году планирует получить разряд по горнолыжному спорту. Младшую дочь Варю с собой не брали. Решили, что в два с половиной года еще рано ставить её на лыжи. А в следующем году уже будем приобщать.

РОМАТНИЧЕСКИЙ ОТПУСК СМОРИГИНЫХ

Евгений Сморыгин

Евгений Сморигин встречал Новый год с семьей в Киеве. Он рассказал, что в этом году хотелось побыть впятером: с женой Лидой и детьми — Лешей, Лизой и Сашей.

А позднее Евгений с женой устроили себе романтическое путешествие в Рим. Пара провела в Италии четыре дня:

— Деток оставили с бабушкой, а сами отправились в наш любимый город. В Риме жили и творили мировые гении. От прикосновения к творениям Микеланджело и Рафаэля возникает трепет в душе. Здесь я вдохновляюсь и заряжаюсь творчеством на весь год! Мы много гуляли по древним улицам Рима и посетили Ватикан.