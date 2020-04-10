Журналисты вспомнили, как Меган Маркл проигнорировала важное мероприятие для королевской семьи Великобритании

Меган Маркл и принц Гарри наслаждаются долгожданной свободой от королевских обязанностей. С 1 апреля официально вступило в силу их заявление об отречении от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские теперь сами в праве решать, где им жить, чем заниматься и как распоряжаться своими ресурсами. Тем временем интерес к паре нисколько не утих, а скорее наоборот. Отныне поклонников Сассекских интересует буквально каждый их шаг. Однако пока что Меган и Гарри новыми выходами не радуют. Зато британские СМИ анализируют прошлую жизнь скандальных супругов в королевских стенах. Журнал Hello заметил, что был одно важное событие для членов королевской семьи, которое так и не посетила Меган Маркл, будучи в статусе герцогини Сассекской. А именно — Пасхальное церковное богослужение в Виндзоре в 2019 году.

Биографы королевской семьи принялись собирать интересные факты о жизни Меган Маркл в дворцовых стенах. Супруга принца Гарри посещала все важные для Великобритании события — День содружества Наций, Церемония выноса знамени и т.д. Однако на Пасхальной службе в Виндзоре 21 апреля 2019 года герцогиня Сассекская замечена не была! Хотя здесь присутствовали абсолютно все члены монаршей семьи Великобритании. Служба состоялась в часовне Святого Георгия.

Как выяснилось, Меган не захотела посещать церемонию, так как находилась на последних месяцах беременности. Напомним, что первенец Меган и Гарри, принц Арчи родился 6 мая 2019 года. Будущая молодая мама решила, что ей лучше провести это время под наблюдением врачей, нежели на очередном официальном мероприятии среди родственников и папарацци.

Меган Маркл на последних месяцах беременностей — март 2019 (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что в этом году церковное богослужение в пасхальное воскресенье было отменено из-за эпидемии коронавируса в Великобритании. Королева Елизавета II продолжает находится на самоизоляции в Виндзорском замке. К сожалению, в этом году ей придется встречать Пасху в гордом одиночества. Тем временем герцог и герцогиня Кембриджские живут в своем загородном доме Анмер Холл, в Норфолке. Со своими детьми: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. 71-летний принц Чарльз, который недавно оправился от COVID-19, находится в своей шотландской резиденции Биркхолл. Вместе со своей супругой — 72-летней Камиллой.

А вот Меган Маркл и принц Гарри еще в прошлом месяце переехали из Канады в США — в Лос-Анджелес. Поближе к матери Маркл — Дории Редлан. При этом уже в мае малыш Арчи отпразднует день рождения — ему исполнится ровно год.

Несложно догадаться, что свое первое Светлое Христово Воскресение принц Арчи встретит в компании матери и отца. Быть может, к паре присоединяется мама Меган Маркл. Однако это скорее исключено. Так как в США также соблюдаются строгие меры карантина из-за пандемии коронавируса.

“Сейчас самое важное - это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате этой пандемии”, — сообщали ранее Меган и Гарри своим поклонникам.