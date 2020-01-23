Жизни без него не представляю: Дмитрий Комаров "подцепил" в Китае полезную привычку

Уже 29 января в 22.45 на канале «1+1» состоится премьера самого масштабного сезона «Мира наизнанку», посвященного Китаю
Накануне старта нового сезона тревел-шоу «Мир наизнанку» 21 января в одном из кинотеатров Киева телеканал «1+1» устроил масштабную презентацию, на которую пришли звезды, блогеры и команда проекта. Среди китайских фонариков, декораций в виде гигантского дракона, Дмитрий Комаров делился впечатлениями о жизни в монастыре Шаолинь и подробностями, как похудел на 10 килограммов во время экспедиции.
Как поделился Комаров, ему во время экспедиции удивительным образом удалось похудеть на 10 килограммов без спорта и диет.
В это время Руслан Сеничкин, который похудел на «Танцях з зірками», вспомнил их участие в танцевальном шоу. А в ответ Комаров рассказал, что во время этой экспедиции у него тоже было немного танцев. Не совсем стандартных, ведь «выходить на паркет» ему пришлось не с партнершей, а с длинной китайской лапшой на глазах у сотен людей.
Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров и Катя Осадчая (фото: 1+1)
К слову, гостями атмосферной презентации стали Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Мишель Андраде, Маричка Падалко, Владимир Горянский, ведущие «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Александр Пикалов с сыном, Богдан Юсипчук, Соломия Витвицкая, блогер Ольга Шевченко (Shelby) и другие. Поддержать Дмитрия Комарова пришла также супруга Александра Кучеренко и семья.
Гостей угощали традиционными блюдами Поднебесной - жареными пельменями «гедза», сладкими вафлям по-гонконгский, печеньем с предсказаниями и деликатесными личинками. Маленькие воспитанники школы боевого искусства «Пересвіт» на сцене демонстрировали тайны техники кунг-фу. А атмосферу тематического мероприятия дополнили традиционные символы небесной империи и гигантские светящиеся в темноте воины от киевского фестиваля китайских фонарей на Певческом поле.
Максим Кривицкий (фото: 1+1)
В начале вечера генеральный продюсер канала «1+1», руководитель «Телевизионного бизнеса» Максим Кривицкий отметил, что программа «Мир наизнанку» является самым рейтинговым тревел-шоу Украины.
Александр Пикалов и Дмитрий Комаров (фото: 1+1)
Сам ведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев появились на сцене в необычной китайской одежде: серых халатах-кимоно послушников монастыря Шаолинь. Как рассказал ведущий, первая серия нового сезона будет посвящена этому уникальному храму, где они прожили несколько дней и попросили взять с собой одежду для презентации.
Дмитрий продолжил рассказывать об экспедиции в Китай, которая длилась около 6 месяцев, и поделился со зрителями невероятными впечатлениями. Хотя после 10 лет путешествий удивить команду «Мира наизнанку» все сложнее, но Китаю это удалось.
Именно традиционной китайской медицине посвящено несколько выпусков программы.
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Кроме того, в новом сезоне Дмитрий Комаров испытает на себе тысячелетние ритуалы китайской традиционной медицины, покажет передовые технологии, познакомится с боевыми техниками сильнейших воинов мира, встретится с интересными людьми и побывает в самых отдаленных регионах Китая. И конечно же, телеведущий познакомит жителей Поднебесной с украинской культурой и кулинарными традициями страны.
Смотрите самый масштабный китайский сезон «Мира наизнанку» с Дмитрием Комаровым в 22.45 с 29 января на канале «1+1».
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