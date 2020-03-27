Жизнь станет разноцветной: Лилия Ребрик всколыхнула сеть мощной речью

Лилия Ребрик, невзирая на карантин, мужественно выходит на работу и ведет прямые утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". Ведущая рассказала, как проходит съемочный процесс в условиях эпидемии и каких правил придерживается творческая группа. А сама теледива блистает на экране и старается подымать настроение поклонникам хорошими новостями и полезными советами, не давая им впасть в пучину депрессии. На странице в Instagram она написала вдохновляющее и мощное философское обращение и поделилась своими мыслями по поводу непростой ситуации, всколыхнувшей привычный уклад жизни людей по всему миру.

Ведущая сопроводила речь черно-белым фото, на котором позирует в наряде из эко-кожи с массивными серьгами в ушах. Она задумчиво смотрит вперед и рассуждает о том, какой урок должно извлечь человечество из всемирной пандемии, а также призывает не падать духом и с оптимизмом смотреть в будущее.

"Тяжкий тиждень. Тяжкий місяць. Тяжкий початок весни. Рік, який запам’ятається. Ми всі у тривозі, у стресі через щоденні новини про Коронавірус. Хвороба, перед якою рівними опинилися всі: багаті і бідні, відомі і невідомі. Невидимий ворог. Він позбавив нас живого звичного життя, змусив зрозуміти якими яскравими можуть бути будні і.... змусив полюбити їх. Правду кажуть: ми цінуємо те, що втрачаємо. Та навіть попри такі песимістичні думки (які є у всіх нас, тут нема чого приховувати!) - пам'ятайте: усе мине, життя знову стане різнокольоровим, в нас попереду ще не одна весна! Просто зараз - поставьте все на паузу, зосередьтесь на своєму здоров'ї і бережіть себе та своїх близьких! Ми все переможемо!" - оптимистично закончила свою речь ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях под постом набралось немало комментариев от поклонников Лилии. Одни хвалили ее эффектный образ, другие – благодарила за золотые слова.

Очень правильно написано

Всем крепкого здоровья! Прорвемся!

Роскошная женщина

Така красуня

Sexy lady

До мурах по коже! Спасибо за слова поддержки и мотивацию не опускать руки и не унывать

Лилечка, очень правильные слова! Всем здоровья, берегите близких и родных

Спасибо за правильные слова,за поддержку,за уверенность в будущем!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала идеальный деловой лук в платье с эффектной деталью – текстильным поясом-баской.