"Жизнь с ног на голову": Джамала поздравила сына с днем рождения и показала его лицо (фото)

Джамала наконец преподнесла поклонникам долгожданный подарок и показала лицо сына. Все же следует отметить, что до этого певица показывала сыночка в полоборота или со спины. Теперь же опубликовала на своей instagram-страничке целую серию его портретов и просто снимков со счастливыми родителями. И повод – более чем прекрасный! Ведь именно сегодня, 27 марта, Эмир-Рахман (так назвали сыночка Джамала с мужем) отмечает свой день рождения – мальчику исполнился год!

Так, в ноябре 2017 года Джамала и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов официально подтвердили СМИ информацию о беременности исполнительницы. В конце марта 2018-го у Джамалы появился первенец.

И вот, певица празднует его первый день рождения.

"Ти з'явився на світ дуже вчасно і перевернув моє життя з ніг на голову!Зараз важко уявити, що колись я жила без тебе. Я неймовірно щаслива, що ти наш син. З першим роком, Емір-Рахман!" - трогательно подписала серию снимков Джамала.

Счастливые Джамала, Сеит-Бекир и Эмир-Рахман

Счастливые Джамала, Сеит-Бекир и Эмир-Рахман

Поклонники певицы пришли в восторг:

"Какой хороший! И уже большой! Так быстро пролетело время... я вас поздравляю с первым годиком, пусть Эмир-Рахман всегда будет счастливым, здоровым и вы вместе с ним"

"Какой красивый мальчик, дай Бог ему здоровья"

"Машшалах) какой хороший"

"Це безмежне щастя. Вітаємо!!"

"Вітаю Вашу родину з першим юбілеєм вашого синочка, хай щастя буде завжди попуч з ним, здоров'я хай буде безмежне як небо))"

"С днем рождения это сладкого мальчугана, всего вам самого наилучшего"

"Поздравляю красивого мальчика и его замечательных родителей"

"Який чудовий малюк! З Днем Народження!)) Щасливої долі!"

Напомним, что Джамала перевоплотилась в "черного лебедя" в новой fashion-съемке. Певица примерила несколько стильных образов для глянцевой фотосессии.

Ранее сообщалось о том, что Джамала сделала откровенное признание после награждения YUNA 2019. Певица рассказала, как непросто приходится украинским артистам.