Жизнь непредсказуема, и так случается: Владимир Остапчук подтвердил информацию о разводе

Владимир и Елена Остапчук (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Известный шоумен и его жена приняли решение расстаться

Владимир Остапчук и Елена Войченко – одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса – приняла решение расстаться. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба артиста.

Владимир с женой и детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема, и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое.

Время, которое мы провели вместе, мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относиться к нашему решению и к этой ситуации», – обратился к поклонникам артист.

Владимир и Елена Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Владимир и Елена были женаты 12 лет. В семье подрастает двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. О разладе в отношениях пары заговорили, когда в конце августа-сентябре на их страницах перестали появляться совместные снимки. По слухам, свою роль в разладе сыграла и занятость Владимира, и жизнь на две страны, но официально причину пара называть не желает. Известно, что Владимир Остапчук лично отнес заявление о разводе в Подольский районный суд города Киева.

Владимр с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В интервью Владимир часто рассказывал о том, что жена – самый близкий и дорогой для него человек, так что наверняка паре удастся сохранить теплые отношения.

Несмотря на сложный период, Владимир сохраняет оптимизм. В своем микроблоге он опубликовал пост из спортзала с двузначной, но весьма жизнерадостной подписью: "Никогда не поздно менять свою жизнь". А также публикует забавные видео и фото с детьми, признаваясь им в любви.