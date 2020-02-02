Живу на две страны: Наталья Могилевская посетовала на трудности в отношениях с любимым

Наталья Могилевская не скрывает, что она влюблена и, наконец-то, встретила того самого. Певица не спешит раскрывать личность возлюбленного и дает о нем информацию очень дозированно. Впрочем, она признается, что новые чувства ее окрылаяют и вдохновляют, а в качестве оды своей любви она написала песню "Покохала", которая уже успела покорить сердца слушателей. В интервью Кате Осадчей и программе "Светская жизнь" артистка рассказала о некоторых трудностях в отношениях со второй половинкой, а также поделилась действенной рекомендацией избавления от зимней хандры.

Наталья рассекретила собственный оригинальный рецепт от зимней депрессии. Певица выкрасила стены офиса в желто-красные цвета, и теперь у нее в помещении всегда тепло и солнечно.

"Этот красный и желтый дает такой огонь, что мне солнечно всегда. Даже жарковато", - признается звезда.

Фото: Наталья Могилевская и Катя Осадчая (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также она далала совет, как взбодриться и наполнится энергией в период межсезонья. "Красьте стены, красте глаза, а лучше закройте глаза и представьте, что солнце встает над водой. И это тоже работает", - заверила певица.

Ко Дню всех влюбленных Наталья готовит сюрприз не только для поклонников, но и для любимого – она намерена выпустить лаундж версию своего хита "Покохала". "Выйдет медленная и очень сексуальная версия. Хорошо, когда одним выстрелом двух зайцев", - призналась артистка.

Катя напомнила, что любимый мужчина певицы живет за границей и периодически прилетает к ней, и это усложняет общение пары.

Видео: YouTube/ Светская жизнь

"Мне дейтвительно приходится сейчас жить на две страны. У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – тут, потому что моя жизнь связана с этой страной. Как мы будем это решать, я не знаю", - констатировала звезда.

Ранее Наталья Могилевская засветила стройные ножки в оригинальном серебристом платье-кимоно.