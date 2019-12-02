Живу на два континента: Каменских призналась, благодаря чему уже второй раз стала "Певицей года"

Настя Каменских, которая первой среди украинских артистов вышла на международный уровень и покорила Латинскую Америку, второй год подряд признана "Певицей года" по версии главной музыкальной премии страны M1 Music Awards. Кроме того, певица также получила статуэтку в номинации "Червона рута" совместно с радиостанцией "Русское радио Украина".

"Я бесконечно благодарна своей большой NKfamily, моей команде NICE2CU и каждому слушателю, ведь это наша общая победа. Мы вместе получили эту награду здесь, мы вместе покорили Латинскую Америку и радиочарты не только в Украине, а в США, Канаде и Мексике. И у нас еще много впереди", - эмоционально прокомментировала победу певица.

Церемонию награждения M1 Music Awards NK открыла грандиозным и зрелищным перформансом "Elefante" с непредсказуемым финалом - оркестровой версией песни "Обіцяю" на трех языках. На сцене одна за другой оживали локации из клипа "Elefante", а артистка за выступление сменила несколько образов. Любовь к себе настоящему - современная тенденция, а своей масштабной феерией NK, девушка-космополит, которая объединяет культуры, побуждает каждого уважать многообразие мира и любить себя таким, какой ты есть.

"Разнообразие мира меня захватывает. Я знакома со многими культурами, ведь родилась в Украине, росла в Италии, много гастролировала и сейчас живу фактически на два континента. И теперь я убеждена, что сохранить это разнообразие можно только любовью к самому себе. Обещайте быть неповторимыми и любить себя", - добавила NK.

NK - ELEFANTE, M1 Music Awards 2019

Идея номера отразилась и в выборе танцоров: вместе с Настей в перформансе приняли участие 15 артистов, кардинально разных и по типажу, и по жанру, в котором работают. Номер поражает не только своей зрелищностью, но и масштабом работы. Декорации и постановку готовили два месяца. Столько же времени шили технологически сложные костюмы. Для изготовления только одного из образов NK потратили почти 400 метров фатина. Над постановкой хореографии номера работал Олег Жежель, а декорации создал Алексей Обертинский. Режиссер номера - Герман Ненов.

Кстати, даже появление NK на красной дорожке M1 Music Awards поразило перформансом: суперстар появилась в обновленном образе Pantera Negra в сопровождении необычных персонажей в ярких костюмах с принтом анималье и технологических очках с инициалами NK. Еще одной изюминкой образа стала маска артистки в виде пантеры, ловкость которой можно сравнить с молниеносным успехом артистки в Латинской Америке.

Настя Каменских открывает Украину миру. Свой трек "Elefante", в котором латинские ритмы слились с украинской сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека "Peligroso". Сейчас "Elefante" достигла вершины хит-парада радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart. Стоит отметить, что клип на песню всего за несколько недель набрал почти 13 миллионов просмотров.

Напомним, ранее Потап сразил трогательным признанием и жарким фото с Каменских.