Живая Барби: Леся Никитюк в дерзком мини сразила кукольным образом

Леся Никитюк давно не баловала поклонников новыми фото в Instagram. За это время ведущая успела поностальгировать по теплой и солнечной погоде, опубликовав горячее фото в одних плавках, а также погостить в родном Хмельницком. По возвращению в Киев теледива снова приступила к съемкам, а это значит, что теперь она будет на регулярной основе снабжать поклонников новыми фото в эффектных образах. Кстати, большинство из луков являются экземплярами из рубрики Леди Ле "сама шила". Леся признается, что это наряди она делает не сама, а с помощью друга и стилиста Юрия, а также мастериц из творческой мастерской. На этот раз она порадовала армию фанов образом миловидной Барби.

Леся позирует на кожаном диване в коротком розовом платье-мини с корсетным лифом и открытыми плечами. В зоне декольте – объемный рюш. На ножках – туфли лодочки на шпильке. Макияж Леди Ле был сделан с акцентом на выразительные глаза, а в качестве прически – зкокетливая "мальвинка".

"Оцените платье от 1-10", - предложила ведущая подписчикам.

Комментаторы охотно ринулись выполнять просьбу теледивы. Большиство из них поставила ей высший балл.

Яка ви красуня! Просто вогонь

10 выглядите в нем как кукла

Ты как барби

Лесичка, вы бесконечно красивы!

Сукня – клас, а ти ще краща

Леся, Ви красотка

Куколка Барби

Ох эти ноги!

Вай, яка файна

Прям девочка девочка!

Супер, звісно,що 10,я б оцінила навіть 100

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила "стилный батл" со своими коллегами и подругами.