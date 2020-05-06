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Жить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниями

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 16:28
Жить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниями
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая призвала не откладывать мечты на потом, ведь никогда не знаешь, как все будет

Лилия Ребрик иногда выезжает на съемки в студию утреннего шоу “Ранок з Україною”, соблюдая все правила безопасности. Остальное же время телеведущая проводит с мужем и дочерьми в загородном доме - вместе с детьми она готовит вкусняшки, ухаживает за садом и огородом и не забывает о спорте. 6 мая артистка поддалась ностальгии - ведь в этот день год назад супруг Андрей Дикий исполнил ее мечту и они гуляли по Парижу.

Лилия поделилась мечтательными и задумчивыми кадрами из студии, на которых она позировала в удлиненном изумрудном пиджаке на фоне стены с изображением Эйфелевой башни. Ведущая прикрыла глаза и погрузилась в воспоминания о счастливом времени с любимым в этом романтическом городе!

Жить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниямиЖить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниями

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Показала Ребрик и кадры с самой поездки, на которых они с мужем позируют на фоне настоящей башни, пьют кофе и едят круассаны, целуются и выглядят очень счастливыми. Она поблагодарила любимого за исполнение ее мечты побывать в Париже и призвала всех не откладывать свои мечты и жить настоящим моментом.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові (@andrii_dykyi , чуєш це тобі) - що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки.

Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами... Це вкрай важливо, особливо сьогодні - у Міжнародний день БЕЗ дієт. Тож - дівчата, гуляємо! МРІЄМО на повну. Як ми - стрункі і красиві - гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік. Про що мрієте зараз ви?" - поделилась позитивная ведущая.

Пользователи сети поблагодарили Лилию за позитив и мотивацию и согласились с ее словами, а также восхитились яркими фото.

  • Какие замечательные слова) Вы - невероятная!)
  • я також мрію поїхати до Парижу, і майже все склалося, але карантин завадив. Та я впевнена, що обовязково туди потраплю!!!)))
  • Любити себе ,це справді важливо.
  • Лилечка, это большое счастье, когда рядом есть человек, который как волшебник осуществляет мечты! Это очень-очень здорово!
  • Какие же вы хорошенькине
  • Хай збуваються всі наші мрії!!!!
  • Золоті слова, наша гордість!Мрії збуваються!
  • Лиля, как вы правы!!! Не нужно ничего откладывать на завтра, его может не быть...
  • Обожаю твою жизнерадостность и неиссякаемый позитив
  • Чиста правда
  • Лилечка, Вы великолепны! Спасибо за Ваши слова, высказывания, мысли! А отдельное спасибо за фото с семьёй!!!

Жить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниями

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала яркие фото с дня рождения младшей дочки Полины на карантине.

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