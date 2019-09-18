"Жить в мире тишины": Елена Кравец эмоционально высказалась о выступлении на Танцах со звездами

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса и ее партнер танцевали о любви людей с проблемами слуха

Звезда "Квартал 95" Елена Кравец бросила себе новый вызов и демонстрирует свои танцевальные таланты в популярном шоу Танцы со звездами 2019. 15 сентября состоялся четвертый прямой эфир проекта, в котором она со своим партнером Максимом Леоновым исполнила чувственный фьюжн. Этот танец - о чувствах и любви людей, которые не могут слышать и общаются лишь языком жестов.

На своей странице в Instagram Елена поблагодарила поклонников за поддержку, которая позволила их паре остаться в шоу на следующий эфир, а также рассказала, о чем был этот танец для нее. Она также поделилась парой фото с эфира.

Фото: Елена Кравец и Максим Леонов (instagram.com/lennykravets)

Отметим, что Кравец и Леонов получили порцию критики от судей, которые отметили, что в этом выступлении было мало хореографии.

"Ну что, еще один эфир позади…Да, в этот раз было мало хореографии, за что мы с @maksleonov_official и получили заслуженную критику. Но для нас этот номер был не о "натянутом носочке", уж простите, а о чувствах людей, живущих в безмолвном мире. Это стоило сделать хотя бы ради того, чтобы на несколько минут погрузиться в их реальность и понять, как это - жить в мире тишины и не иметь возможности выражать голосом свои чувства - такие же сильные, как у всех людей. Так же красиво, как в песне "Сильно" @monatik_official ... Поэтому спасибо каждому, кто прожил и понял наш танец. Благодаря вам, друзья, мы остались в проекте, а он за эти 4 эфира уже стал родным. Очень не хотелось уходить. Мы ведь еще не все сказали...)))" - поделилась эмоциями актриса.

Фото: Елена Кравец и Максим Леонов (instagram.com/lennykravets)

Подписчики Елены поспешили заверить ее, что их танец был очень глубокий наполненный смыслом и пожелали как можно дольше оставаться в шоу и радовать новыми постановками.

Было все по-насточщему! Спасибо за такие эмоции!

Поразил этот танец! Спасибо Вам, что попадаете в самое сердце!) Успехов вам и дальше)

Это было очень сильно, аж до мурашек

Просто нереальный танец, а главное со смыслом

Номер был отличный, очень чувствительный, чего я только не пережила за этот эфир слезы, радость, переживания, спасибо вам за такой душевный номер

Очень крутой и чувственный танец, до слёз

Это было нереально. Вы молодец

Было все по-насточщему! Спасибо за такие эмоции!

Нереально круто! Лучшие и любимые!

Ваш танец затронул струны души! Вы прекрасны

Дай Боже что бы это была ваша первая и последняя зона риска!!!

Было до мурашек. Спасибо. И пускай было мало хореографии, но тронуло до глубины.

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Танцы со звездами 2019 - четвертый выпуск (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

Напомним, Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами. Актриса показала видео с тренировки, на которой оказалось, что она забыла взять обувь.

Ранее Елена Кравец обратилась к поклонникам в сети. Актриса поблагодарила их за поддержку и пообещала почаще общаться с ними и показывать моменты своей жизни в соцсетях.

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