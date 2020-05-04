Жертвы пластики: 10 голливудских звезд, для которых пластические операции обернулись катастрофой (фото)

Пластические операции уже давно стали «спасательной соломинкой» для селебритис, которые стремятся к идеалу во внешности. Некоторые звезды лишь подчеркнули достоинства с помощью едва заметного хирургического вмешательства. Однако некоторые знаменитости явно увлеклись. Известный американский пластический хирург Энтони Юн выделил список звезд с наиболее неудачными вмешательствами в свою внешность. В топе не самого лестного списка — дизайнер Донателло Версаче, актер Микки Рурк и уже известная «жертва пластики» Джослин Вильденштейн.

Джоан Риверс

Американская комедийная актриса признается, что перенесла множество пластических операций, в том числе подтяжку лица, подтяжку шеи и век. Впрочем, как заявила сама актриса, она «не чувствует никаких сожалений» по этому поводу. Кто-то может сказать, что её пластический хирург перестарался, но кого это волнует.

«Она — часть мой работы (в хорошем смысле слова)», — говорит доктор Тони Юн, известный хирург, работающий преимущественно с голливудскими «селебрити».

Донателло Версаче

Первое, что привлекает внимание во внешности Версаче, это ее чрезмерно пышная верхняя губа. Чисто физиологически, естественный размер нижней губы обычно превосходит размер верхней губы на 50%. Но в случае с итальянским модельером пропорции поменялись местами. Доктор Тони Юн шутливо называет этот эффект «утиные губки». Такие изменения во внешности происходят из-за «перенакачки» губ коллагеном.

Кроме того, кожа дизайнера выглядит будто сделанной из воска, причиной того, возможно, является лазерная шлифовка кожи и уколы ботокса.

Майкл Джексон

Доктор Юн, описывая внешность поп-суперзвезды 80-х и 90-х годов, обратил внимание на нос с узкими краями и осветленную кожу. А также на то, что судя по всему, Майкл Джексон прибегнул к внедрению имплантата подбородка, чему свидетельствует неестественная расщелина в нижней челюсти.

Доктор Юн говорит, что причиной такого серьёзного вмешательства в свою внешность может являться психическое расстройство, которое согласно классификации МКБ-11 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем) называется — «дисморфофобия».

Это болезнь при которой человек не может принять собственную внешность, вследствие чего подвергает свое тело множеству пластических операций, пытаясь исправить свои «дефекты», которое заметны лишь ему.

Джослин Вильденштейн

«Джослин Вильденштейн является назидательным примером того, как не нужно делать пластику», — говорит пластический хирург доктор Юн.

«Женщина-львица» как прозвали её в СМИ, перенесла десятки пластических операций в неудачной попытке вернуть своего мужа – миллиардера Алека Вильденштейна.

Доктор Юн считает, что Джоселин сделала подтяжку бровей, общую подтяжку лица, а также инъекцию ботокса в губы. На этом модификация лица не закончилась, и светская львица произвела увеличение подбородка, пересадку жира в щеки для большей округлости лица, а также — кантопексию (подтяжку уголков глаз), чтобы придать им «кошачий» вид.

Хайди Монтаг

Что можно сказать про Хайди Монтаг?

«Ей сделали 10 косметических операций за один день! И теперь она больше похожа на куклу Барби, чем на обычного человека», — заявляет доктор Юн.

«По моему мнению, ни одна из этих десяти пластических операций не принесла ей пользы, за исключением того, что подобные изменения во внешности принесли ей большую популярность и известность», — делится своим мнением хирург.

Впрочем, американская телеведущая и участница реалити-шоу «Голливудские холмы» не собирается скрывать информацию о пластике. Хайди призналась, что у нее подтяжка бровей, ботокс в губах, инъекции жира в щеках, а также: липосакция шеи, бедер, увеличение груди и ягодиц.

«У неё попросту звездная болезнь и она требует внимания. Хайди нужен психотерапевт, а не пластический хирург!», — эмоционально высказался доктор Юн.

На подобную критику эпатажная Хайди и вовсе не реагирует, кажется, ее подобные заявления лишь раззадоривают: «у меня на теле шрамов больше, чем люди получают в автомобильной катастрофе», — сказала она в интервью изданию «Life & Style Weekly».

Дженнифер Грей

«Дженнифер Грей - хороший пример того, как ринопластика может кардинально изменить внешний вид», — говорит доктор Юн.

«Удаление бугорка на носу сильно переменило образ «Бэби» из фильма «Грязные танцы»».

Хирург считает, что её нос был одной из характерных черт актрисы, на ровне с губами Джулии Робертс, родинками Синди Кроуфорд либо зазубренными зубами Дэвида Леттермана.

Хотя ее измененная внешность не повлияла на актерскую карьеру Дженнифер, но пластический хирург считает, что «она по-прежнему выглядит привлекательно, но утратила свою изюминку».

Микки Рурк

По словам доктора Юна, Микки Рурк перенес подтяжку лица и верхнего века, а также пересадку волос. Плохо сделанная подтяжка лица может стоить человеку его бакенбардов, и доктор Юн подозревает, что именно это и произошло с актером фильма «Рестлер».

«Его прикреплённая мочка уха является явным признаком подтяжки лица», — говорит он.

Присцилла Пресли

Интересно, как бы отреагировал король рок-н-ролла Элвис Пресли, если бы увидел свою жену в наши дни.

Доктор Юн рассказывает, что несколько лет назад, Присцилла перенесла несколько инъекций по внедрению силикона в щёки. Но, по словам пластического хирурга: «операцию произвел какой-то шарлатан! Я вижу опухшее лицо, которое будто вылеплено из воска. Это является явным последствием применением комбинации из лазерных процедур и уколов ботокса», — делится экспертным мнением хирург.

Ханна Дэрил

Актриса, сыгравшая одного из главных антагонистов в киноленте «Убить Билла» (медсестра с повязкой на глазу, насвистывающая основной мотив фильма), утверждает, что у нее не было пластических операций. В интервью изданию «The Daily Mail» она доказывала, что «в Голливуде так много людей, которые решили сделать косметическую операцию, которая буквально превратила их в кукол».

Но внимательные зрители заметили серьёзные изменения на лице актрисы: опухшие глаза и огромные губы, которые являются явным свидетельством процедуры подтяжки лица и уколов ботокса.

Рене Зельвегер

Лауреат премии «Оскар» постоянно находится в центре внимания СМИ. Но когда в 2018-м году она вновь появилась на публике, папарацци заметили, что актриса выглядит как совсем другой человек.

Судя по всему, звезда «Дневника Бриджит Джонс» прошла неудачную процедуру лазерной терапии лица, чему свидетельствует восковой оттенок ее кожи.

Актриса яростно отреагировала на критику ее внешности? написав длинный пост у себя в фейсбуке? в котором обругала таблоиды за столь грубую оценку женской внешности.

Скриншоты коллажей: www.cbsnews.com/pictures