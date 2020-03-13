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Женственный соблазн: Тина Кароль заворожила пикантным фото в мини

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Певица обратилась к поклонникам с новостью

Тина Кароль в последнее время делает беспроиграшную ставку на сексуальность. На страничке в Instagram певица часто публикует пикантные фотографии в соблазнительных платьях, которые подчеркивают шикарные формы, а ее появление на последнем эфире шоу Голос страны 10 не смогло оставить равнодушным эстета Дана Балана. На свежем кадре звезда позирует в мини с приспущенными бретелями и выглядит очень соблазнительно.

Черно-белое фото воспринимается особенно атмосферно. На нем певица приняла сексуально-задумчивую позу, сидя на стуле. Можно рассмотреть кружевной элемент на лифе наряда, который придает образу своеобразную пикантность. Тина выделила глаза, подчеркнила выразительный взгляд, а ее волосы мягкими волнами спадают по плечам.

Подпись к снимку была не слишком оптимистичной, ведь из-за карантина в связи с коронавирусом пришлось перенести ряд концертов всеукраинского тура поп-дивы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Друзі! З причин введеного карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться. Всі квитки, куплені раніше — дійсні. Бережiмо одне одного i будьте здорові!" - пожелала певица и опубликовала перечень городов с новыми датами выступлений.

Поклонники посоветовали звезде беречь себя и восхитились ее эффектным образом.

  • Какая женственность, супер
  • Красивая
  • Вы мой источник вдохновения!
  • Невероятно прекрасная
  • Неперевершена і найкраща
  • Чарівна!
  • Ооооо, яка крошка
  • Найкраща
  • Обворожительна
  • Такая сильно красивая

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала пикантный фотоотчет со своего коцертного шоу в Одессе.

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