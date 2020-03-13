Женственный соблазн: Тина Кароль заворожила пикантным фото в мини

Тина Кароль в последнее время делает беспроиграшную ставку на сексуальность. На страничке в Instagram певица часто публикует пикантные фотографии в соблазнительных платьях, которые подчеркивают шикарные формы, а ее появление на последнем эфире шоу Голос страны 10 не смогло оставить равнодушным эстета Дана Балана. На свежем кадре звезда позирует в мини с приспущенными бретелями и выглядит очень соблазнительно.

Черно-белое фото воспринимается особенно атмосферно. На нем певица приняла сексуально-задумчивую позу, сидя на стуле. Можно рассмотреть кружевной элемент на лифе наряда, который придает образу своеобразную пикантность. Тина выделила глаза, подчеркнила выразительный взгляд, а ее волосы мягкими волнами спадают по плечам.

Подпись к снимку была не слишком оптимистичной, ведь из-за карантина в связи с коронавирусом пришлось перенести ряд концертов всеукраинского тура поп-дивы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Друзі! З причин введеного карантину в країні, 19 концертів, які повинні були відбутися в березні, переносяться. Всі квитки, куплені раніше — дійсні. Бережiмо одне одного i будьте здорові!" - пожелала певица и опубликовала перечень городов с новыми датами выступлений.

Поклонники посоветовали звезде беречь себя и восхитились ее эффектным образом.

Какая женственность, супер

Красивая

Вы мой источник вдохновения!

Невероятно прекрасная

Неперевершена і найкраща

Чарівна!

Ооооо, яка крошка

Найкраща

Обворожительна

Такая сильно красивая

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала пикантный фотоотчет со своего коцертного шоу в Одессе.