Была женщиной в теле: Маша Ефросинина раскрыла свои секреты похудения

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая подчеркнула, что важно обращаться к профессионалам

Маша Ефросинина - настоящий пример для многих женщин, ведь 40-летняя телеведущая восхищает стройной фигурой, цветущим внешним видом и безупречным стилем. При этом в более ранние годы она весила намного больше и не стесняется об этом говорить. На карантине знаменитость стала чаще показывать моменты из своей жизни и делиться полезными советами - к примеру, рассказывать о своих правилах питания, что помогают держать себя в форме. Однако реакцию Маша получила неоднозначную и решила прояснить некоторые моменты.

Ефросинина опубликовала в Instagram видео, в котором готовит и одновременно рассказыват о своей истории похудения. В какой-то момент ведущая даже задрала футболку и продемонстрировала на камеру свой плоский животик.

"Удивительно, но факт!! Я не заморачиваюсь с весом уже около шести лет - не соблюдаю диеты, живу по определённому пищевому режиму и особо не педалирую эту тему в публикациях! Однако по сей день самая запрашиваемая вами тема- именно вес и питание! Запустив рубрику #Машина_еда , я снова поняла, что наступила на грабли: говоришь о правилах питания, ты-нифига не знающий аматор; настаиваешь на том, что тело с благодарностью возвращает тебе природную форму за «починенное» здоровье - значит, популяризируешь анорексию... Это все какой-то беспросветный замкнутый ад!" - пожаловалась артистка.

По словам Маши, многие поклонники не верят, что ей удалось похудеть при помощи правильного питания и усердной работы над собой и они уверены, что она прибегала к операциям или "волшебным таблеткам". Также звезда назвала свой максимальный вес - 86 килограммов, причем именно в тот период она стала популярной телеведущей.

"Да, я была Толстой! Да, это было давно, когда вы росли на моих передачах, и НИЧЕГО обо мне не знали, кроме того, что я «покажу» вам телепузиков! Потом очень долго я была той самой, как вы часто пишите, «прекрасной сочной женщиной в теле», и делала телевизионную карьеру! Прошли годы, у меня появился инста профиль, у новой меня- и вы мгновенно сами всё решили про мои изменения : удаленные комки/рёбра/жиры/ подтяжки! И категорически не хотите верить в упорный, многолетний труд, познание своей анатомии и работу с серьёзными специалистами. Наверное, все-таки интереснее верить в говно рекламу порошков, от которых раз и похудел на 26 кг. за две недели. Поэтому смотрите видео- я ЕЩЁ РАЗ там все старательно поясняю!" - поделилась Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Секрет стройности Маши: 30% питание, 30% спорт и еще 30% - умение позитивно относиться к людям, себе и жизни.

Она также поделилась несколькими правилами, которые могут помочь и вам похудеть. Для начала ведущая призвала начать не с диет и еды, а обращения к специалистам - эндокринологу, гинекологу и другим врачам, которые смогут рассказать, в каком состоянии находится ваш организм и нервная система. И уже эти люди посоветуют вам, как приводить себя комплексно в норму.

"Здоровый человек полным не бывает", - напомнила артистка.

Напомним, что недавно Ефросинина порадовала фолловеров очень редкой съемкой с дочкой Наной. Мама с дочкой снялись для рекламного кампейна одного из украинских ювелирных брендов.

Автор: Марина Настевич