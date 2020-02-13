Женщинам платят меньше: Forbes раскрыл списки самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Журналисты делового издания Forbes решили подвести итоги 2019 года. И составили рейтинг самых высокооплачиваемых актерах и актрисах прошлого года. При этом читатели уже отметили, что Анджелины Джоли в представленных списках нет! Хотя ранее “миссис Смит” практически всегда возглавляла подобные рейтинги. Похоже, что нашумевшей роли в сиквеле “Малефисента” было недостаточно. Однако есть и другие нюансы. К примеру, только две женщины попали в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд 2019 года! Журналисты издания подчеркивают, что “финансовый разрыв” между мужчинами и женщинами по-прежнему остается голливудской реальностью.

Итак, первое место среди актрис заняла 35-летняя Скарлетт Йоханссон, для которой прошлый год был очень продуктивным. В 2019-м Скарлетт заработала 56 млн долларов! Отметим, что в прошлом году Йоханссон снялась в прибыльной для себя картине “Кролик Джоджо”, претендовавший на Оскар сразу в нескольких номинациях. Также актриса снялась в фильме “Черная вдова”, который покажут в этом году.

Скаарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история" (кадр из фильма)

Второе место в списке самых высокооплачиваемых звезд заняла София Вергара. Доход актрисы составил 43 млн долларов.

Третье место занимает Риз Уизерспун - 35 млн долларов. У нее совсем небольшие доходы от актерской работы, зато она спродюсировала “Люси в небесах” и довольно популярный сериал “Сказать правду”.

София Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

А вот Марго Робби, которая из-за своей роли подружки Джокера Харли Квинн находится у всех на слуху, заняла всего восьмую строчку с доходом 23,5 млн долларов. Однако не следует забывать, что Марго - восходящая звезда Голливуда, которой пророчат славу “великой” актрисы. Так что в 2020 году стоит ожидать намного более частого появления Робби на киноэкранах.

Дуэйн Джонсон (фото: instagram.com/therock)

Что касается рейтинга актеров, то первое место досталось Дуэйну Скале Джонсону с заработком 89,4 млн долларов. Второе место заняли звезды “Мстителей” Крис Хемсворта ($76.4 млн) и Роберт Дауни-мл. ($66 млн). Слегка не дотянул до тройки лидеров индийский актер Акшай Кумар, а пятым стал… Джеки Чан.

Списки выглядят следующим образом:

Самые высокооплачиваемые актеры в 2019 году:

Дуэйн Джонсон $89.4 млн

Крис Хемсворт $76.4 млн

Роберт Дауни — младший $66 млн

Акшай Кумар $65 млн

Джеки Чан $58 млн

Брэдли Купер $57 млн

Адам Сэндлер $57 млн

Крис Эванс $43.5 млн

Пол Радд $41 млн

Уилл Смит $35 млн

Самые высокооплачиваемые акрисы в 2019 году: