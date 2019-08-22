"Женщина-загадка": Маша Ефросинина поразила постельными фото в ярком образе

Телеведущая Маша Ефросинина не боится показаться смешной или примерить какой-нибудь необычный образ - так, недавно она рассмешила сеть перевоплощением в "кассиршу из 90-х", на фото в глаза бросаются тени насыщенного синего цвета и розовая помада на губах.

А вот на новых снимках на своей Instagram-страничке артистка продемонстрировала очень эффектный и яркий домашний наряд, при этом позировала она не где-нибудь, а прямо в постели. На первом кадре Маша прилегла на простыни с задумчивым выражением лица, а на втором она запечатлена стоя на кровати.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

На ведущей - пижамные штаны нежно-голубого цвета и эффектный домашний халат: сверху он черный с вкраплениями узоров другого цвета, а внизу обрамлен ярко-синей бахромой.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также поделилась с фолловерами мудрыми мыслями и советом о том, как правильно провести вечер.

"Очередной день заканчивается. И сейчас, перед сном, уже неважно каким он был - это уже прошлое, и всё, что должно было случиться, случилось! Самое важное, что ты можешь сейчас сделать для завтрашнего дня - это расслабиться, закрыть глаза и представить то, чего тебе так давно хочется. Вот увидишь , всё, что ты представишь - станет реальностью", - отметила ведущая.

Подписчики восхитились эффектным аутфитом Маши и поблагодарили ее за вдохновение и отличный совет.

Ваши слова - как нельзя кстати. Теперь очень сложный день стал чуть легче )

Вы самый не обыкновенный человечек. И спасибо вам за эмоции которые исходят от Вас

Вы такая красивая

Які мудрі і правильні слова... Дякую!!!

Красотка!!! Счастливая,успешная и любимая!! Супер!!! Маша,вы Умница!!!Благодарю Вас за фото и посты!!!

Ох как здорово сказано

Красота

Ох, какая Вы шикарная, Марийка

Красавица ! Труженица ! Умничка ! Женщина - загадка

Машенька,всегда заряжает своим позитивом,такая простая и мудрая)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что в недавней съемке для одного из глянцевых журналов Маша Ефросинина поразила чрезмерной худобой, что вызвало беспокойство у подписчиков.

Ранее лучезарная Маша Ефросинина восхитила летним образом - ведущая примерила эффектное голубое платье.