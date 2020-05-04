Женщина-вдохновение: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в эффектном наряде

Дженнифер Лопес умеет удивлять и впечатлять многочисленными необычными фотосессиями. В этот раз 50-летняя звезда опубликовала серию эффектных кадров, сделанных в прыжке. Певица примерила белоснежное платье с пышной юбкой, которое только подчеркнуло, в какой отличной форме находится знаменитая красавица. Точеные руки, стройные ноги и тонкая талия – первое, что бросается в глаза при взгляде на легкие и атмосферные снимки. Заодно Лопес продемонстрировала свою отличную растяжку и танцевальные данные – кажется, будто она парит в воздухе, словно пушинка.

Лопес в новой съемке (фото: instagram.com/jlo)

Текст она добавила позитивный и вдохновляющий. «В это время, когда так легко пасть духом и думать обо всех вещах, которые идут не так, как надо, и о том, чего у нас нет, и вопросах, ответов на которые мы не знаем... Я сделала привычкой называть три вещи, за которые я благодарна, как только я открываю глаза. А затем ночью, когда я лежу в кровати, я вслух перечисляю три хороших события, которые произошли в тот день. Может быть что угодно... и я пытаюсь изменить их, чтобы они не были одинаковыми каждый день. Оставайтесь позитивными и оставайтесь в безопасности. Люблю вас и скучаю по вас всем... Скоро мы будем снова все вместе!», – написала Лопес.

Певица восхитила сеть (фото: instagram.com/jlo)

В ответ фанаты принялись писать певице слова любви и благодарности за столь вдохновляющий пост. Не обошлось и без комплиментов 50-летней красавице, которая выглядит как минимум лет на 10 моложе своего "паспортного" возраста.

Счастливая легенда!

Самая лучшая улыбка в мире

Мне необходимо сделать это, это точно

О да! Свобода – это то, что я чувствую, когда смотрю на эти фото, дорогая. Шлю тебе приветствие из Амстердама

Что за дивное послание! Спасибо, что всегда вдохновляешь нас! Я люблю тебя очень сильно

Так особенна

Красавица

Комментарии к посту певицы (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Не остался в стороне от обсуждений и возлюбленный певицы – Алекс Родригес. «Я в восторге, малышка», – написал он. Напомним, пара планирует пожениться сразу после окончания карантина. Торжество они, по словам инсайдеров, проведут в Италии.