"Женщина-вамп": Тина Кароль в кроп-топе сразила наповал магнетичным фото

Обольстительная Тина Кароль в последнее время публикует на своей страничке в соцсети исключительно соблазнительные и чувственные фото, чего раньше поклонники за своей любимицей не замечали. Этот факт очень радует фанов артистки, ведь они могут в деталях рассмотреть ее идеальные формы, которые поп-дива охотно демонстрирует на камеру. Звезда буквально завалила Instagram эффектными снимками, сделанными в США, большинство из которых – пляжные.

На сей раз в кадре Тина позировала в белых мини-шортах и кроп-топе, расположившись прямо на песке. Смелый наряд лишь подчеркнул достоинства фигуры певицы – тонкую талию, пышную грудь.

Тина смотрит, словно куда-то вдаль, одна ее рука свободно лежит на талии, а второй она опирается слегка приподнявшись. Объемные волосы Тина перебросила на одну сторону, от чего они казались еще более густыми и пышными, чем обычно. Макияж в спокойных и естественных тонах подчеркнул природную привлекательность поп-дивы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото вызвало ажиотаж среди армии фанов Тины. Они на наперебой стали писать в ее адрес комплименты, один изящнее другого.

"Ангел!", "Этот взгляд!", "Боже, женщина-вамп!", "До чего же красивая!", "Волшебная!", "Немає слів, одні емоції", "Тинка, ты сводишь с ума всех, знала?", "Тина Григорьевна, что вы с нами делаете?", "Такой игривый взгляд, тигрица", "Огонь, что же нас ждет дальше?" - интересовались фаны.

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль уже публиковала несколько фото в этом же наряде. На одном из них она позирует возле домика спасателей на пляже, на других – на песке, игриво приспустив резинку на шортах.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме того, Тина Кароль заворожила сеть эстетичным фото и покорила своей грацией.