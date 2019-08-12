"Женщина-вамп": Сергей Бабкин перевоплотился в известную певицу

Сергей Бабкин не только радует поклонников своими музыкальными, но и актерскими талантами. Он играет в театре и мастерски перевоплощается в различных персонажей. Но такого преображения, которое "произошло" с артистом на фото в Instagram, его поклонникине ожидали! Певец внезапно стал… известной певицей Надеждой Бабкиной.

Сергей опубликовал фото в женском образе, причем очень эксцентричном. Платье бирюзового цвета с крупным принтом, колготки в сетку, кеды и очки с красными стеклами, а также черный парик с ровной короткой челкой.

"Надежда Бабкина", - подписал кокетливое необычное фото музыкант.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Поклонники тут же принялись шутить в комментариях, оценив актерский талант и чувство юмора кумира, а также отметили, что в новом образе он больше похож на Джона Леннона.

На Леннона похож

На Ленона присмахиваешь

Я вот всегда знала, что Джон Ленон - жив!

Худовата будет!

Бомба!

Точнее Бабкина Надежда!

Супер

Ага, Надежда ... Наверное, в свои лучшие годы

Талант! Не спрячешь ни под какими одежками. Хоть паранжу оденьте, харизма все равно на месте

Не то слово! Надежда еще та!

Как всегда на высоте

Скриншот комментариев

Сергей также разместил короткое видео, на котором он в новом образе рассуждает о волнении перед концертом. Поддавшись эмоциям, музыкант в амплуа Надежды даже начал задирать подол юбки.

"Размышления Надежды о волнении", - коротко подписал он комичный ролик.

Напомним, что Сергей Бабкин с женой буквально забросали сеть фото из личного архива, показав своих детей и домашних питомцев.

Ранее Сергей Бабкин очаровал подписчиков видео времяпровождения с младшим сыном Елисеем.