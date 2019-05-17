Женщина-вамп: роскошная Тина Кароль ошеломила чувственным фото

Тина Кароль не устает радовать и восхищать своих поклонников эффектными снимками, на которых примеряет разные образы - чувственные и нежные, сексуальные и игривые. Певица - настоящий мастер перевоплощения, к тому же может похвастаться отменным вкусом и чувством стиля. На новом снимке артистка ошеломила фанов элегантным нарядом и пронзительным взглядом.

Тина предстала перед камерой в черном платье на бретельках и с оборками спереди, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь и точеную талию. Дополнили образ фирменная красная помада и роскошные кудри знаменитости, красиво разбросанные по плечам. Кароль позирует, стоя спиной к окну и томно глядя в объектив.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Атмосферный кадр не оставил равнодушными многочисленную армию поклонников Тины, которые восхитились ее красотой и стильным нарядом, а также отметили глубокий взгляд ее прекрасных глаз.

"Тебе черный цвет к лицу. Любишь черный цвет?"

"Королева? Нет, это богиня! Человек который излучает свет, добро и любовь"

"Взгляд обезоруживает"

"Космос, воздуха мне быстро"

"Женщина - вамп))) Очень красиво в черном)))"

"Икона стиля"

"Зачем так красиво?"

"Неймовірна"

"Ляя какой взгляд, аррр"

"Красива, стильна і модна Тіна Кароль. Красива і розумна дівчина"

"Как всегда обворожительная и магическая!"

"Тина, вы с вашими прекрасными глазками созданы для роскошной жизни"

"Просто нереальная"

Напомним, Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки. Певица опубликовала фото в традиционном наряде, а также срисованный с него портрет.

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Кстати, Тина Кароль очаровала фанов естественным видом без макияжа.