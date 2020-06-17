Женщина-пожар: Тина Кароль в пикантном топе выгодно подчеркнула прелести фигуры

Тина Кароль повышает градус интереса к себе все более откровенными фотосетами. Поклонники не успевают восхищаться пикантными образом звезды, как она очаровывает их другим – не менее впечатляющими. Тина может похвастаться точеной фигурой с аппетитными формами. Поддерживать себя в тонусе ей помогает спорт – она часто публикует в Instatories свои тренировки. На свежем фото украинская поп-дива позирует в соблазнительном образе.

На Тине – топ сливового оттенка оригинального кроя на одно плечо, который подчеркнул ее пышный бюст и плоский животик. Низ наряда по цвету гармонировал с верхом и создавал единый ансамбль.

Тина оперлась на руки и призывно смотрит в камеру, чуть повернув голову в бок и подставив лицо солнечному свету. Ее медовые локоны струятся по спине, а красную помаду певица сменила на естественный блеск.

Тина Кароль подчеркнула пышный бюст оригинальным топом (фото: instagram.com/tina_karol)

У поклонников перехватило дыхание от соблазнительного кадра с их любимицей.

Женщина-кошка

И так жарко, а ты градус добавляешь… Горю!

Красотка

Богиня

Как можно быть такой красивой? А фигура

Горячо

Ослепительная

Восхитительно!

Бесподобна

Женщина – пожар

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль растрогала кадрами со своей свадьбы с покойным мужем Евгением Огиром. 15 июня для звезды – особый день. Именно тогда она вышла замуж за любимого, своего продюсера и обвенчалась с ним. Но счастье продлилось всего пять лет – Евгений скончался от онкологии.