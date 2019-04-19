Женщина-пчела: Катя Осадчая без мейкапа пожаловалась на напряженные будни

Катя Осадчая в последнее время и правда работает, как "заведенная". Телеведущая со своей популярной программой "Світське життя" каким-то непостижимым образом успевала попадать на все мелкие и крупные светские события, более того, даже организовала и провела целый концерт – "Вечер премьер с Катей Осадчей". Не удивительно, что телеведущая немного устала и назвала свою жизнь в последнее время настоящим "марафоном".

Так, на своей instagram-страничке Осадчая решила немного "пожаловаться" поклонникам и написала короткий пост о своей загруженности.

Пост ведущая сопроводила слегка напряженным фото. Несмотря на то, что на снимке Осадчая улыбается, при этом она держится за голову, лоб напряжен. Заметно, что светская львица устала. Также она позирует в крупных солнцезащитных очках, которые также скрывают усталость. А на лице нет косметики.

"За останні два тижні ми були у двох відрядженнях, записали великий концерт "Вечір Прем‘єр", побували на десятку заходів та записали три десятки інтерв‘ю. Вже майже 14 років нашому світському марафону :) завтра в ефір вийдемо пізно, але варто дочекатися. До зустрічі в ефірі 00:15", - подписала свой снимок Осадчая.

Уставшая Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Кати поспешили поддержать свою любимицу, а некоторые… пожаловаться в ответ:

"Надихаєте! Так тримати!"

"Я навіть не уявляю, наскільки це виснажливо!!! Але ви молодці"

"Просто и со вкусом"

"Шо с тобою, мала?"

"Дуже шкода, до всі випуски 'світського' показують так пізно((( Який тоді сенс, якщо доводиться переглядати повтор в інтернеті"

"Зачем ждать то)) потом в нете и без рекламы))"

"Дійсно шкода, що випуски так пізно! Раніше дивилась, а тепер інколи і в інтернеті немає часу глянути. Якби раніше, було б супер"

Напомним, что 18 апреля в Киеве прошло еще одно светское мероприятие – церемония награждения музыкальной премии "Золотая Жар-птица". Безусловно, такое событие не смогла пропустить и Катя Осадчая, где показала очередной роскошный образ. Так, перед камерами телеведущая появилась в оригинальном платье-пиджаке от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Облегающее сверкающее платье выгодно подчеркнуло фигуру Осадчей.

Также мероприятие посетила еще одна украинская любимица – Тина Кароль. За вечер певица успела сменить сразу два платья – одно другого ярче.

Так, в первом платье от украинского бренда Кароль появилась на красной дорожке. Изюминка наряда – необычный корсет, на котором золотыми нитками вышита морда леопарда.

Второе платье – более откровенное и чувственное – в стиле Кароль. Оно золотое, а производителем платья является всемирно известный бренд Dolce & Gabbana. Поклонники Кароль назвали свою любимицу "богиней".