Женщина-огонь: блондинка Могилевская в смелом "пушистом" мини максимально оголила ножки

Певица предстала в экстравагантном наряде
Наталья Могилевская совсем недавно примкнула к рядам блондинок, поклонники в восторге от ее смелой смены имиджа и считают, что перемены пошли артистке только на пользу. Сама же певица намекает, что внешние преображения перемены – это отражение того, что происходит в ее жизни и творчестве. То же самое касается и образов звезды – они стали куда смелее. Так, она пришла на радиоэфир одной из украинских ФМ-станций в пушистом платье-мини мятного цвета.
Артистка активно кокетничала на камеру и улыбалась. Она демонстрировала стройные ножки и пикантно оголила плечи. К пушистому платью Наталья подобрала белые лодочки с острыми носами. Макияж – легкий, с акцентом на глаза (нижнее веко она подчеркнула бирюзовым оттенком в тон платью).
Поклонники сошлись во мнении, что светлый цвет волос Наталье к лицу и сообщили ей об этом в комментариях, а певица поблагодарила фанов за комплименты.
Наталья Могилевская засветила ножки и оголила плечи в экстравагантном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Вне конкуренции: блондинка Могилевская сверкнула стройными ножками в компании полуголых "пилотов"
Скриншот комментариев
Ранее Наталья Могилевская выпустила клип на летний трек "Белый самолет".