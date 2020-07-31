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Женщина-огонь: блондинка Могилевская в смелом "пушистом" мини максимально оголила ножки

Пятница 31 июля 2020 13:52
Женщина-огонь: блондинка Могилевская в смелом "пушистом" мини максимально оголила ножки
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица предстала в экстравагантном наряде

Наталья Могилевская совсем недавно примкнула к рядам блондинок, поклонники в восторге от ее смелой смены имиджа и считают, что перемены пошли артистке только на пользу. Сама же певица намекает, что внешние преображения перемены – это отражение того, что происходит в ее жизни и творчестве. То же самое касается и образов звезды – они стали куда смелее. Так, она пришла на радиоэфир одной из украинских ФМ-станций в пушистом платье-мини мятного цвета.

Артистка активно кокетничала на камеру и улыбалась. Она демонстрировала стройные ножки и пикантно оголила плечи. К пушистому платью Наталья подобрала белые лодочки с острыми носами. Макияж – легкий, с акцентом на глаза (нижнее веко она подчеркнула бирюзовым оттенком в тон платью).

Поклонники сошлись во мнении, что светлый цвет волос Наталье к лицу и сообщили ей об этом в комментариях, а певица поблагодарила фанов за комплименты.

Женщина-огонь: блондинка Могилевская в смелом &quot;пушистом&quot; мини максимально оголила ножки

Женщина-огонь: блондинка Могилевская в смелом &quot;пушистом&quot; мини максимально оголила ножки

Женщина-огонь: блондинка Могилевская в смелом &quot;пушистом&quot; мини максимально оголила ножки

Наталья Могилевская засветила ножки и оголила плечи в экстравагантном платье (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вне конкуренции: блондинка Могилевская сверкнула стройными ножками в компании полуголых "пилотов"

  • Натуся, прекрасная Натуся. Блондинкаааа супер
  • Наталья как же вам идет блонд! Просто бомбисеская красотка. Платье шикарное , такое воздушное
  • Вам идет это платье, и туфельки классные
  • Наталья, вам очень идет цвет волос. Я изначально вас не узнала. Вы огонь женщина
  • Цвет волос - супер! Очень хорошо вам!
  • Наталія,Вам дуже личить блонд. Красуня
  • Красотка наша
  • Наташенька , Вы как всегда превосходны
  • Платье бомба!
  • Красивая блондинка. Платье бомба
  • Какая классная
  • Наталья вы пример для многих. Вы настоящая. Вам хорошо и блонди и с прежним цветом также отлично. Выглядите вы супер!

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская выпустила клип на летний трек "Белый самолет".

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Новости Украины Наталья Могилевская
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