"Женщина меняется, когда влюбляется..." Евгения Власова кардинально сменила имидж

Русоволосая певица стала страстной брюнеткой
Известная украинская певица Евгения Власова, которая в апреле отпраздновала юбилей, решилась перед возвращением на сцену предстать в новом образе и кардинально изменить внешность. В сторис на своей странице в Instagram артистка опублковала ряд фото и видео, чтобы поклонники смогли наблюдать чудесную трансформацию.
Власова приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой.
Фото: скрин instagram.com/knopakoki
"Кто может стать следующей героиней нашей рубрики? Любая девушка. Участие совершенно бесплатно. Но... вы должны заинтересовать своей историей и воодушевить нас, ответив на вопрос - почему именно вы достойны перемен, которые непременно приведут к началу чего-то нового в жизни? Ведь не зря, говорят, женщина меняется, когда влюбляется или перестает любить). Пишите мне в директ или на email (см. выше) и может быть именно вы та, которую я ищу", - говорится в сообщении .
Видео: instagram.com/knopakoki
Как видно, команда эксперта помогла создать Евгении новый дерзкий сценический образ, и русоволосая звезда стала страстной брюнеткой.
Отметим, что пока Власова примерила черный парик - певица не хочет прощаться со своим натуральным цветом волос.
Фото: скрин instagram.com/knopakoki
Вид дополнил вечерний макияж и удачно подобранная одежда.
Фото: скрин instagram.com/knopakoki
Как сообщалось ранее, Евгения Власова призналась, что у ее 13-летней дочери бывают депрессивные состояния после того, как в конце ноября артистка перенесла четыре тяжелых операции.
Также мы писали о том, что Евгения Власова за восемь преодолела онкологию, и в конце прошлого года снова оказалась в больнице.
Певица также рассказала, что делала в тот день, когда в конце ноября попала в реанимацию.
Видео: РБК-Украина