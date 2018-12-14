"Женщина меняется, когда влюбляется..." Евгения Власова кардинально сменила имидж

Евгения Власова (Фото: instagram.com/knopakoki)

Русоволосая певица стала страстной брюнеткой

Известная украинская певица Евгения Власова, которая в апреле отпраздновала юбилей, решилась перед возвращением на сцену предстать в новом образе и кардинально изменить внешность. В сторис на своей странице в Instagram артистка опублковала ряд фото и видео, чтобы поклонники смогли наблюдать чудесную трансформацию.

Власова приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой.

Фото: скрин instagram.com/knopakoki

"Кто может стать следующей героиней нашей рубрики? Любая девушка. Участие совершенно бесплатно. Но... вы должны заинтересовать своей историей и воодушевить нас, ответив на вопрос - почему именно вы достойны перемен, которые непременно приведут к началу чего-то нового в жизни? Ведь не зря, говорят, женщина меняется, когда влюбляется или перестает любить). Пишите мне в директ или на email (см. выше) и может быть именно вы та, которую я ищу", - говорится в сообщении .

Видео: instagram.com/knopakoki

Как видно, команда эксперта помогла создать Евгении новый дерзкий сценический образ, и русоволосая звезда стала страстной брюнеткой.

Отметим, что пока Власова примерила черный парик - певица не хочет прощаться со своим натуральным цветом волос.

Фото: скрин instagram.com/knopakoki

Вид дополнил вечерний макияж и удачно подобранная одежда.

Фото: скрин instagram.com/knopakoki

Как сообщалось ранее, Евгения Власова призналась, что у ее 13-летней дочери бывают депрессивные состояния после того, как в конце ноября артистка перенесла четыре тяжелых операции.

Также мы писали о том, что Евгения Власова за восемь преодолела онкологию, и в конце прошлого года снова оказалась в больнице.

Певица также рассказала, что делала в тот день, когда в конце ноября попала в реанимацию.

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Видео: РБК-Украина