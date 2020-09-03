Женщина-мечта: 54-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышные формы и тонкую талию эффектным платьем

Сальма Хайек, которая на днях отметила 54-летие, решила доказать, что она все так же в отличной форме. Знаменитость в честь праздника нарядилась в эффектный наряд – ярко-желтое платье с пикантными вырезами на боках и пышной юбкой. Оно выгодно подчеркнуло сразу все достоинства ее фигуры: аппетитную грудь, осиную талию, а также хрупкие плечи. Звезда сделала пару кадров: один в полный рост, а второй – вблизи. И оба они просто лишили фанатов дара речи. А вместе с тем заставили писать свои впечатления.

Сальма в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek)

«Девушка, ты просто мечта», «Принцесса», «О боже, почему я выгляжу старше, чем она?», «Мой бог, просто восхитительна», «По-прежнему люблю тебя. Не имеет значения, сколько тебе лет», «Благословенная женщина», «Ты врешь, тебе 28», «И это 54? Вау», «Ты не выглядишь на 54, ты выглядишь примерно на 30», «Ты выглядишь красивой и привлекательной», – не могут угомониться фанаты.

Сальма в отличной форме (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма, которой не привыкать к комплиментам за свой цветущий внешний вид, в свою очередь поблагодарила преданных подписчиков за теплые слова и пожелания. «Я очень благодарна и горжусь каждым из моих 54 лет. Спасибо за все поздравления с днем рождения, особенно моим поклонникам, которые сделали специальный аккаунт на мой день рождения. Какой подарок!», – написала она.