ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Женщина-мечта: 53-летняя Сальма Хайек покорила аппетитными формами в откровенном купальнике

Автор: Lite

Актриса показала новое горячее фото

Сальма Хайек в последнее время превратилась в настоящего блогера – актриса практически ежедневно выставляет посты. Особенно много на ее странице фото в откровенных нарядах и купальниках. Каждый такой кадр демонстрирует, что звезда не намерена сдаваться годам, сохраняя небывалую молодость и стройность. Новое фото акцентировало на пышной груди популярной актрисы, которая едва поместилась в откровенный вырез купальника. Идеально дополнила пляжный образ знаменитости маленькая шляпка. Волосы, влажные от купания, она распустила по плечам. Макияж сделала нейтральный, выделив только черные ресницы.

Самые читаемые новости

Новое фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Глядя на актрису, с трудом угадаешь ее возраст – не верится, что 2-го сентября ей исполнится 54 года. Фанаты актрисы поспешили оставить ей массу приятных комментариев: «Ты ошеломительна», «Буквально королева всего», «Ты – лучшее вино», «Сногсшибательна», «Великолепна», «Абсолютный идеал», «Ты восхитительна», «Просто вау», «Черт, ты прекрасна», «Очень красивая», «Неотразима, как всегда»…

Сальма любит демонстрировать свое тело (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, ранее Сальма порадовала поклонников максимально смелым фото в бикини, на котором продемонстрировала свою совершенную фигуру полностью. Фотограф снял знойную красавицу за чашечкой кофе, в перерывах между купанием в море и солнечными ваннами. В качестве пляжного аутфита она выбрала крошечное черное бикини с черными трусиками и бра. С его помощью артистка продемонстрировала пышную грудь, тонкую талию, а также стройные ноги.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сальма Хайекактриса