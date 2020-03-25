Жениться не жениться: Виктория Булитко рассказала, чем покорила возлюбленного

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», актриса Виктория Булитко, которая ранее прокомментировала слухи о романе с Дмитрием Дикусаром, призналась, как познакомилась со своим молодым человеком и почему не появляется с ним на публике.

Актриса не спешит раскрывать имя своей половинки, но признается, что называет его Мистером А. Несмотря на то, что вместе они уже 5 лет, на публике пара не появляется.

«Для меня лучший отдых – это дом, вкусная еда, киношка, сериальчик. Чтобы уютно, на диванчике поваляться. Я не очень люблю людные места», – поделилась Виктория Булитко в интервью каналу «Украина».

Несмотря на то, что и Виктория, и Мистер А, который работает айтишником, из Запорожья, познакомились друг с другом в Киеве.

«Я играла на гитаре и подумала «ниче такой». А он в телефоне сидел и посматривал, заглядывал. И тогда я такая – сейчас его покорю! Вот и покорила... песней «Вона такая дрянь», – смеется Булитко.

По словам артистки, она совсем не мечтает о замужестве. А вот ее возлюбленный очень хочет детей.

«Мне кажется, что он ждет какой-то моей отмашки – жениться не жениться, рожать не рожать. На самом деле до замужества я очень просто отношусь. Хотя мне говорят, что это неправильно. Нет у меня такого, что хочу замуж, белое платье. Не знаю, почему я такая», – откровенно рассказала Виктория в эфире «Ранку з Україною».