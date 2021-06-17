Жене Виктора Павлика стало плохо после родов: "я терпела, сколько могла"

Жена Виктора Павлика Катерина Репьяхова, которая подарила артисту сына 15 июня, пожаловалась на плохое самочувствие после родов.
На своей странице в Instagram она разместила фото с капельницей и сообщила, что ей стало хуже.
Своим подписчикам Репьяхова пообещала позже выйти на связь и исчезла из сети на несколько часов. Позже она записала видео, в котором объяснила причины ухудшения своего здоровья. По словам молодой мамы, после родов у нее обострилась давняя проблема и пришлось прибегнуть к медикаментозной помощи, чтобы снять приступ.
"У меня обострился цистит. А для меня это самое страшное. Я терпела, сколько могла. Но потом уже просто не было сил. Сказала врачам: "Сдаюсь, делайте с этим что-нибудь", - рассказала жена Виктора Павлика.
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После вмешательства врачей и капельницы, ей стало намного лучше.
"После капельницы мне стало намного лучше. Чувствую себя нормальным человеком", - добавила Катерина Репьяхова.
Сейчас молодая мама вместе с новорожденным сыном находится в частном роддоме. Она сообщила, что у малыша хороший аппетит и даже показала несколько свежих фотографий с сыном. Лицо малыша она пока не показывает, но призналась, что для нее быть мамой – это кайф.
Также Репьяхова сказала, что не знает, как будет справляться с ребенком дома, без помощи врачей в клинике.
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Напомним, ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика похвасталась подарком от мужа за рождение сына.