Жена Виктора Павлика тайно выписалась из роддома и показала первые кадры с сыном дома

Екатерина призналась, что умышленно не сообщила прессе о своей выписке, поскольку не хотела излишней публичности.

"Специально не говорила о выписке, так как не хотела, чтобы журналисты приехали. Знаю, многие спрашивали. Поэтому очень старалась не афишировать это. И слава богу, никого не было. Мы дома", - сообщила Репяхова.

Также девушка показала свой красивый лук, в котором выписывалась из роддома. Для важного дня жена Павлика нарядилась в легкое светло-зеленое платье с цветочным принтом, а из аксессуаров выбрала новые сережки, которые, по словам девушки, она планировала надеть на свой день рождения - 13 июня Репяховой исполнилось 27 лет.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с новорожденным сыночком на выписке из роддома (instagram.com/repyahovakate)

На некоторых кадрах с выписки видно, как Виктор Павлик нежно держит новорожденного малыша на руках и благодарит жену за сына.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала свою выписку из роддома

Кроме того, после приезда домой Екатерину и маленького Мишу ждал подарок в виде красиво украшенной детской комнаты. Девушка показала видео из дома и призналась, что очень рада там быть, однако быть мамой - весьма сложно. Сейчас ей также помогает мама.

Екатерина Репяхова с сыном Михаилом уже дома

Репяхова опубликовала фото новорожденного Мишутки дома и отметила, что на нем - первая одежда, что она купила во время беременности.

Екатерина Репяхова показала новорожденного сына Мишу дома (instagram.com/repyahovakate)

"Это была первая одежка, которую я купила Мишутке ещё неделе на 20 беременности. Как же я тебя ждала, сыночек! Я когда была ещё ребёнком знала, что у меня будет сын Миша. И вот он сейчас у меня на руках. Мечты сбываются, главное сильно хотеть", - трогательно написала молодая мама.

К слову, лицо ребенка Виктор и Екатерина пока что не показывают.

Напомним, что 27-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой 55-летнего Виктора Павлика в мае 2020-го года. У Павлика до рождения Миши было трое детей - двое сыновей и дочь. Старший Павел умер в 2020 после двух лет борьбы с раком костей.