Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева в последнее время стала чаще радовать поклонников семейными фото в сети, а также показывать кадры с отдыха. Сейчас семейство вместе с двумя сынишками отдыхает на море в Турции, а компанию им составили друзья - бывшая жена Потапа Ирина Горовая и ее дочь Наташа, которую рэпер вырастил как родную.

Женская часть компании явно весело проводит время на курорте - так, они устроили красочную и эффектную пляжную фотосессию, а некоторые кадры уже показали в Instagram. Демичева довольно редко показывает себя в купальнике, однако на этот раз сделала исключение и позировала в темно-зеленом купальном костюме с высокой талией и солнцезащитных очках.

Счастливая девушка показала яркое фото в соблазнительной позе возле розового микроавтобуса-кафе, который стоит прямо на пляже.

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

"Позирую под детальным руководством @gorovaya_irina. Очень весело и продуктивно провели время с @natashka.gorovaya @gorovaya_irina", - подписала кадр Ирина.

На еще одном кадре она запечатлена вместе с Горовой и ее дочкой, все они хвастаются стройными фигурами в купальниках.

Фото: Ирина Горовая, Ирина Демичева и Наталья Горовая (instagram.com/irinademicheva)

"Girls power с мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась", - отметила жена Монатика.

Она также выложила несколько ярких кадров в разделе сторис своего аккаунта.

Фото: Ирина Демичева на отдыхе с подругами (instagram.com/irinademicheva)

Красочные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков Демичевой, которые засыпали ее восхищенными отзывами.

Очень Сильно красивые

Ирочка, ты вместе с бывшей женой Потапа и ее дочерью просто восхитительна

Это фото - нелегально!

Вы реально красивые

Классная фотка такая

Какиеее леди

Капец какая красивая! @gorovaya_irina ты идеальная инста подружка

Ирочка идеальная!!!

Сегодня Вы русалка, Вы создаёте волны

Какая знойная красотка!

Ируня! Ходи так всегда

Така жива і соковита

Ви такі прекрасні, милі

Скриншот комментариев (instagram.com/irinademicheva)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева очаровала сеть фото с подросшими сыночками на берегу моря.

Также жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть кадрами, где певец учит сына дайвингу.

К слову, жена MONATIK'а вызвала восторг снимком в купальнике. Она позировала сразу после заплыва в бассейне.