Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Девушки с удовольствием демонстрируют фигуры в купальниках на ярких фото
Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева в последнее время стала чаще радовать поклонников семейными фото в сети, а также показывать кадры с отдыха. Сейчас семейство вместе с двумя сынишками отдыхает на море в Турции, а компанию им составили друзья - бывшая жена Потапа Ирина Горовая и ее дочь Наташа, которую рэпер вырастил как родную.
Женская часть компании явно весело проводит время на курорте - так, они устроили красочную и эффектную пляжную фотосессию, а некоторые кадры уже показали в Instagram. Демичева довольно редко показывает себя в купальнике, однако на этот раз сделала исключение и позировала в темно-зеленом купальном костюме с высокой талией и солнцезащитных очках.
Счастливая девушка показала яркое фото в соблазнительной позе возле розового микроавтобуса-кафе, который стоит прямо на пляже.
Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)
"Позирую под детальным руководством @gorovaya_irina. Очень весело и продуктивно провели время с @natashka.gorovaya @gorovaya_irina", - подписала кадр Ирина.
На еще одном кадре она запечатлена вместе с Горовой и ее дочкой, все они хвастаются стройными фигурами в купальниках.
Фото: Ирина Горовая, Ирина Демичева и Наталья Горовая (instagram.com/irinademicheva)
"Girls power с мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась", - отметила жена Монатика.
Она также выложила несколько ярких кадров в разделе сторис своего аккаунта.
Фото: Ирина Демичева на отдыхе с подругами (instagram.com/irinademicheva)
Красочные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков Демичевой, которые засыпали ее восхищенными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/irinademicheva)
Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева очаровала сеть фото с подросшими сыночками на берегу моря.
Также жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть кадрами, где певец учит сына дайвингу.
К слову, жена MONATIK'а вызвала восторг снимком в купальнике. Она позировала сразу после заплыва в бассейне.