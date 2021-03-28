UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жена миллиардера Камалия пожаловалась на здоровье и проблемы с воспитанием детей (видео)

Автор: Анна Киселева

Украинская певица и супруга миллиардера Камалия Захур рассказала, как ее семья перенесла коронавирус, а также поведала о других проблемах со здоровьем. В комментарии Екатерине Осадчей артистка призналась, также, что появляются проблемы в воспитании детей.

Об этом Камалия рассказала в интервью "Светской жизни".

Украинская певица Камалия в сентябре прошлого года заболела коронавирусом с мужем и мамой. Семья довольно сложно перенесла заболевание и после выздоровления летала в Германию на обследование. Артистка призналась, что до сих пор чувствуется влияние перенесенной инфекции.

"Конечно, есть последствия. Это и большая утомляемость и где-то одышка есть. Все будет хорошо", - рассказала звезда.

Кроме того, артистка рассказала о конкуренции между семилетними двойняшками Арабеллой и Мирабеллой. По ее словам, у девочек действительно часто возникают споры, кто лучше, впрочем, родители всегда спешат прояснить ситуацию.

"Сразу же вмешиваюсь я или папа и все решаем. Учим их договариваться между собой. Они уже понимают, что Арабелла более музыкальная, Мирабелла - гибкая", - делится знаменитость.

Также звезда призналась, что на ее самочувствие влияет не только коронавирус, но и другие хронические заболевания.

"[Мирабелла] хочет в балет. Я уже просто устала держать. Это потом такие боли. Уже после 30 лет и артриты, и артрозы...", - добавила артистка.

Камалия рассказала о последствиях коронавируса и воспитании близняшек

Напомним, что ранее Камалия рассказала, как правильно себя вести на первом свидании.

До этого певица Камалия ответила на скандальное заявление Оли Поляковой в шоу "Маска" о том, что у нее "толстые ноги" и вообще она "вся здоровая".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Камалия
Читайте также
Певица Камалия отправилась с семьей в Буковель: это курорт не для всех
Самая богатая певица украсила елку Эльфами по 1000 грн за штуку: как это выглядит (видео)
Прогноз погоды