Жена миллиардера Камалия пожаловалась на здоровье и проблемы с воспитанием детей (видео)

Украинская певица Камалия в сентябре прошлого года заболела коронавирусом с мужем и мамой. Семья довольно сложно перенесла заболевание и после выздоровления летала в Германию на обследование. Артистка призналась, что до сих пор чувствуется влияние перенесенной инфекции.

"Конечно, есть последствия. Это и большая утомляемость и где-то одышка есть. Все будет хорошо", - рассказала звезда.

Кроме того, артистка рассказала о конкуренции между семилетними двойняшками Арабеллой и Мирабеллой. По ее словам, у девочек действительно часто возникают споры, кто лучше, впрочем, родители всегда спешат прояснить ситуацию.

"Сразу же вмешиваюсь я или папа и все решаем. Учим их договариваться между собой. Они уже понимают, что Арабелла более музыкальная, Мирабелла - гибкая", - делится знаменитость.

Также звезда призналась, что на ее самочувствие влияет не только коронавирус, но и другие хронические заболевания.

"[Мирабелла] хочет в балет. Я уже просто устала держать. Это потом такие боли. Уже после 30 лет и артриты, и артрозы...", - добавила артистка.

Камалия рассказала о последствиях коронавируса и воспитании близняшек