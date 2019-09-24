Жена Евгения Кошевого очаровала семейным фото с мужем и дочерьми на море

Семейство сбежало от холодной осени к теплому морю
Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой - примерный семьянин, отличный муж и заботливый отец. Вместе с женой Ксенией, которую он недавно трогательно поздравил с днем рождения, шоумен воспитывает двух дочерей - Варвару и Серафиму. И пока в Киеве весьма прохладная погода, семейство сбежало погреться к теплому морю.
На своей странице в Instagram Ксения поделилась атмосферным семейным снимком с мужем и дочурками. Они позируют в купальниках прямо в море, при этом на младшую Симу надеты надувные рукава. Все они выглядят расслабленными и счастливыми.
Фото: Евгений Кошевой с женой Ксенией и дочерьми (instagram.com/yalta_k)
Также супруга комика опубликовала невероятно эффектный кадр, на котором запечатлены три поколения женщин ее семье - ее мама, она сама и дочери.
Фото: Ксения Кошевая с мамой и дочерьми (instagram.com/yalta_k)
Еще парой ярких фото Ксения поделилась в разделе сторис. Где именно они отдыхают, она раскрывать не стала.
Фото: Ксения Кошевая с мамой и дочерьми (instagram.com/yalta_k)
Растроганные подписчики поспешили оставить свои теплые отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/yalta_k)
Как мы ранее сообщали, Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения.
Кстати, лидер студии Квартал 95 и бывший коллега Владимира Зеленского Евгений Кошевой откровенно рассказал о своей старшей дочери Варваре.