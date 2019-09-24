Жена Евгения Кошевого очаровала семейным фото с мужем и дочерьми на море

Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой - примерный семьянин, отличный муж и заботливый отец. Вместе с женой Ксенией, которую он недавно трогательно поздравил с днем рождения, шоумен воспитывает двух дочерей - Варвару и Серафиму. И пока в Киеве весьма прохладная погода, семейство сбежало погреться к теплому морю.

На своей странице в Instagram Ксения поделилась атмосферным семейным снимком с мужем и дочурками. Они позируют в купальниках прямо в море, при этом на младшую Симу надеты надувные рукава. Все они выглядят расслабленными и счастливыми.

Фото: Евгений Кошевой с женой Ксенией и дочерьми (instagram.com/yalta_k)

Также супруга комика опубликовала невероятно эффектный кадр, на котором запечатлены три поколения женщин ее семье - ее мама, она сама и дочери.

Фото: Ксения Кошевая с мамой и дочерьми (instagram.com/yalta_k)

Еще парой ярких фото Ксения поделилась в разделе сторис. Где именно они отдыхают, она раскрывать не стала.

Фото: Ксения Кошевая с мамой и дочерьми (instagram.com/yalta_k)

Растроганные подписчики поспешили оставить свои теплые отзывы.

Вы нереальные просто. Хотелось бы еще Ваше фото с Жекой с воды, где Вы вдвоем

Нежные)) а где Вы отдыхаете?)

И с папой тоже оочень. Клевые!!!

Три золотые рыбки и водяной!

Море,море...прям как в песне!!!

Ксень,хватит загорать.Ты уже негр

Какое семейное, тёплое фото!

Очень красивая Семья. Что то Женя немного растроен.

Красивое счастливое семейство

Замечательная, красивая семья

Скриншот комментариев (instagram.com/yalta_k)

Как мы ранее сообщали, Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения.

Кстати, лидер студии Квартал 95 и бывший коллега Владимира Зеленского Евгений Кошевой откровенно рассказал о своей старшей дочери Варваре.