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В жемчужном боди и с разным цветом волос: Даша Астафьева завела сеть жаркими кадрами

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Горячая артистка показала, как выглядит с разным цветом волос

Обладательница аппетитных форм, модель и певица Даша Астафьева часто балует своих поклонников пикантными фото - девушка нередко снимается даже полностью обнаженной. В новой фотосессии авторства знаменитого фотографа Сони Плакидюк артистка предстала в весьма пикантных и необычных образах.

34-летняя Астафьева позировала в соблазнительном боди из жемчуга, которое едва прикрывает ее пышный бюст. Жаркий лук дополняют колготки в сеточку, черные ботфорты и такого же цвета латексные перчатки. На шее у роковой красотки ожерелье, а в ушках - массивные серьги-кольца.

Дерзким был и макияж Даши с серебряными тенями, яркой красной помадой и широкими стрелками. При этом она примерила разные парики, представ в образе блондинки, брюнетки и шатенки. На одном из кадров и вовсе можно увидеть три Даши сразу!

"Мы к вам приехали на час", - шутливо подписала фото артистка.

Взбудораженные поклонниками засыпали Астафьеву комментариями, не забыв вспомнить о группе ВИА Гра и отметить, что в рыжем цвете ей очень круто.

  • Хотела написать, что Даша самая красивая, потом поняла, что здесь все Даши красотки).
  • Одна Даша хорошо...а три ещё лучше
  • Даши Астафьевой много не бывает
  • Всі жінки відьми
  • Шикарная!
  • Та ,что в центре вообще агонь!
  • Одна Даша - огонь , а три так воооообщееее
  • Рыжий -прикольно
  • Рыженькая ваще огонь!
  • Черный самый идеальный цвет Вам подходит
  • ВИАГРА беленькая, черненькая, рыженькая
  • ВиаГра нервно курит в сторонке :)
  • Иствикские ведьмы))
  • Вы очень красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась ради горячего фотосета.34-летняя звезда позирует показала аппетитные формы во время фотосессии в арт-отеле во Львове.

Автор: Lite

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