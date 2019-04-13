Жемчужина Украины: Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом

Поклонники остались в восторге от нежного весеннего фото актрисы
Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года может похвастаться утонченной красотой и поразительно молодой внешностью, чем постоянно восхищает своих поклонников. Недавно Народная артистка Украины вновь поразила пользователей сети своим цветущим внешним видом на нежном снимке в Instagram.
Знаменитость опубликовала очаровательный весенний портрет, на котором она запечатлена в белой блузке и с букетиком мимозы в руках. На лице у Ольги красивый макияж, а волосы аккуратно собраны в прическу, лишь несколько выбившихся локонов эффектно обрамляют лицо. Актриса выразительно смотрит прямо в камеру.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Сейчас артистка находится в туре по Украине со спектаклем, о чем и рассказала в подписи к публикации.
"Тур по городам Украины продолжается! Нас тепло встретили в Карловке, Светловодске, а сегодня впервые спектакль #мастеримаргарита в Миргороде! @teatrsovremennyiukr", - написала Сумская.
Подписчики не смогли оставить подобное фото без внимания - они в очередной раз восторгаются молодым внешним видом звезды и активно оставляют комментарии под публикацией.
Напомним, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.
Также Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.